Nicușor Dan, despre scrisoarea lui Zelenski către Putin: „Nu cred că suntem aproape de o încetare a focului”

Întrebat cât de mari sunt șansele ca o întâlnire directă între Zelenski și Putin, într-o țară neutră, să aibă loc pentru încheierea conflictului, Nicușor Dan a spus că o astfel de propunere este utilă, dar s-a arătat sceptic.

„E foarte bine că lucrul ăsta se propune cel puțin. Nu cred. Eu personal, știți că am mai avut discuția asta și vara trecută și după diferite Coaliții de Voință, în care părea la anumite momente că există șansa cel puțin a unei încetări a focului, eu nu cred că suntem aproape de o încetare a focului”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a spus că, în aceste condiții, Ucraina trebuie sprijinită în continuare

„Și tocmai de aia, pe de o parte trebuie să continuăm să sprijinim Ucraina, pe de altă parte trebuie să continuăm cu sancțiunile, și pe de altă parte, legat de ce am discutat mai devreme, trebuie să fim pregătiți pentru chestiuni colaterale”, a mai spus Nicușor Dan.

Declarația vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a transmis joi o scrisoare deschisă liderului rus Vladimir Putin, în care a propus negocieri directe și o încetare a focului pe durata discuțiilor.