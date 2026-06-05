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„Nu cred că am această informație”. Ce nu știe președintele Nicușor Dan despre explozia dronei din Constanța

Președintele Nicușor Dan a vorbit astăzi din Muntenegru despre situația din Portul Constanța, unde o dronă maritimă a Ucrainei s-a autodetonat, provocând o explozie.
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Sorina Matei
05 iun. 2026, 18:46, Politic
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În primul rând că pe partea marină, cel puțin pentru mine, este un subiect nou. Dar voi avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem.

Președintele Nicușor Dan spune că avea informații în timp real și cunoștea situația doar în cazul dronelor aeriene, nu și în cazul dronelor maritime.

El a reiterat că în urma întâlnirii de mâine cu autoritățile române „va putea comunica public părțile care sunt publice din necesarul nostru”.

Ulterior, șeful statului, care este și președinte al CSAT, a fost întrebat dacă știe ora exactă când Ucraina a pierdut de sub control dronele sale și a informat România.

Răspunsul lui Nicușor Dan a fost următorul:

Nu cred că am în momentul acesta această informație. Ora la care Ucraina a informat nu o am în momentul acesta. Riscul (n.r. de la Galați) nu a existat pentru că ora pe care partea ucraineană ne-a informat a fost ora exactă la care drona s-a autodetonat. Și momentul la care ei ne-au anunțat a fost înainte ca ea să se autodetoneze. Deci în momentul când ea s-a autodetonat, toată lumea era plecată de acolo”.

O dronă maritimă ucraineană încărcată cu explozibil s-a autodetonat vineri dimineață, 5 iunie 2026, la ora 10:28, în Dana 78 a Portului Constanța. Incidentul s-a soldat fără victime omenești, însă deflagrația puternică a fost resimțită în întreg municipiul și a provocat distrugeri materiale semnificative la o hală industrială din port.

Marina ucraineană a anunțat cu 10 minute înainte de explozie că a pierdut controlul asupra unui grup de patru drone, alertând autoritățile române înainte de impact.

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