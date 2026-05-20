James Cameron vrea să reducă bugetul pentru Avatar 4 și 5

James Cameron pare să-și schimbe abordarea. Avatar: Fire and Ashes a fost produs cu un buget care depășește 400 de milioane de dolari, o sumă fenomenală. Paradoxal, directorul francizei își anunță acum intenția de a reduce costurile și de a accelera producția următoarelor părți.

Într-un interviu recent acordat emisiunii The Empire Film Podcast, James Cameron și-a detaliat noua ambiție pentru următoarea saga Avatar. „Mă voi concentra pe scenariu; am mai multe proiecte în dezvoltare”, a explicat Cameron, potrivit Le Figaro.

„Proiectele Avatar 4 și 5 sunt încă pe drumul cel bun. Vom explora noi tehnologii pentru a le face mai eficiente, deoarece sunt extrem de scumpe și consumatoare de timp. Vreau să le realizez în jumătate din timp și cu două treimi din cost. Acesta este obiectivul meu”, a spus el , adăugând că va avea la dispoziție un an pentru a găsi o soluție.

Avatar, încasări de peste 1 miliard de dolari

Conform Variety, Avatar este singura franciză în care fiecare film a încasat peste 1 miliard de dolari la nivel mondial. Primul film, lansat în 2009, a generat 2,7 miliarde de dolari, Avatar: The Way of Water (2022) 2,4 miliarde de dolari, iar Fire and Ashes, lansat în 2025, 1,48 miliarde de dolari. În ciuda unei performanțe puternice la box office, cel mai recent film reprezintă un declin semnificativ în comparație cu primele două.

Într-un interviu acordat revistei Entertainment Weekly din decembrie 2025, James Cameron a sugerat că viitorul sagei ar putea fi incert: „Nu știu dacă povestea va continua dincolo de asta. Sper că da. Dar dovedim viabilitatea proiectului de fiecare dată când lansăm un film. Dacă, dintr-un motiv sau altul, nu vom putea realiza episoadele 4 și 5, voi organiza o conferință de presă și voi dezvălui ce plănuisem să facem.”