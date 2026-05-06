O actriță indigenă îl dă în judecată pe regizorul James Cameron pentru că i-a „furat” trăsăturile pentru personajul Avatar

Plângerea, intentată de actrița Q’orianka Kilcher, susține că regizorul James Cameron „i-a extras trăsăturile faciale” și „și-a îndrumat echipa de design” să bazeze personajul cheie din Avatar, Neytiri, pe înfățișarea ei, după ce a văzut-o într-o reclamă LA Times pentru filmul din 2005 al lui Terrence Malick, „Lumea Nouă”. În film, Kilcher, care este originar din Peru, a jucat-o pe Pocahontas într-o distribuție care i-a inclus și pe Colin Farrell și Christian Bale, potrivit The Guardian.

Un comunicat despre proces spune că „unul dintre cei mai puternici cineaști de la Hollywood a exploatat identitatea biometrică și moștenirea culturală a unei tinere fete indigene pentru a crea o franciză cinematografică record – fără a-i acorda credit sau compensații – printr-o serie de acte comerciale deliberate și neexpresive”.

Procesul descrie seria Avatar, cu încasări de miliarde de dolari, ca o franciză care „s-a prezentat ca fiind simpatizantă cu luptele indigene, exploatând în tăcere un tânăr indigen real în culise”. Personajul Neytiri este interpretat în filmele Avatar de Zoe Saldaña .