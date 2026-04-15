Vedetele anilor ’80, Heather Locklear și Lorenzo Lamas, sunt oficial împreună

Vedetele anilor '80, Lorenzo Lamas și Heather Locklear, sunt îndrăgostiți și și-au asumat, în sfârșit, relația, după decenii de relații încheiate prost.
Vedetele anilor '80, Heather Locklear și Lorenzo Lamas, sunt oficial împreună
Instagram: Lorenzo Lamas fanpace
Laura Buciu
15 apr. 2026, 11:25, Life-Inedit

Un reprezentant al lui Lamas a confirmat pentru E! News că cei doi sunt împreună.

Se zvonește că Locklear și Lamas sunt un cuplu de când TMZ a publicat fotografii cu ei sărbătorind împreună Revelionul în Las Vegas.

Reprezentanții lui Locklear și Lamas nu au răspuns încă solicitării Fox News de a comenta informația.

În luna mai a anului trecut, Locklear a pus capăt relației și logodnei sale de cinci ani cu Chris Heisser. În 2021, Locklear a declarat pentru revista People că o căsătorie cu Heisser „nu este atât de importantă”.

„Suntem împreună, ne iubim și ne susținem reciproc. Și, într-adevăr, asta e tot ce contează”, a declarat ea publicației la momentul respectiv.

Locklear și Lamas au o lungă istorie de relații.

Actrița din „Melrose Place” a fost căsătorită cu bateristul trupei Mötley Crüe, Tommy Lee, din 1986 până în 1993, o relație care a atras atenția mass-media în perioada de vârf a carierei ambilor. În 1994, s-a căsătorit cu chitaristul trupei Bon Jovi, Richie Sambora, iar cuplul a avut o fiică înainte de a divorța în cele din urmă în 2007. De-a lungul anilor, Locklear a fost asociată și cu alte câteva personaje, inclusiv cu o logodnă cu colegul ei din „Melrose Place”, Jack Wagner.

Lamas a avut o istorie amoroasă plină de evenimente, inclusiv cinci căsătorii. A fost căsătorit pentru prima dată cu Victoria Hilbert la începutul anilor 1980, urmat de o căsătorie cu publicista Michele Cathy Smith. Ulterior s-a căsătorit cu actrița Kathleen Kinmont în 1989, iar după divorțul lor, s-a căsătorit cu concurenta Playboy Shauna Sand în 1996; cuplul a avut trei fiice înainte de a se separa la începutul anilor 2000. În 2011, Lamas s-a căsătorit cu Shawna Craig, dar în cele din urmă au divorțat.

