Bugetul TAROM pe 2026, respins de ministrul interimar al Transporturilor

Bugetul companiei TAROM pe 2026 a fost respins de ministrul interimar al Transporturilor, radu Miruță. Acesta a cerut conducerii companiei să refacă proiectul în două săptămâni.
Cosmin Pirv
20 mai 2026, 11:30
Ministrul interimar al Transporturilor a semnat pentru ca TAROM să primească aport de capital social, conform planului agreat, dar a amânat aprobarea bugetului companiei pe anul 2026.

Reprezentanții companiei au două săptămâni pentru a reface propunerea de buget astfel încât veniturile și cheltuielile să fie pe baze realiste.

„Estimările de venituri prezentate nu sunt credibile și, astfel, vor crește pierderile. Conducerea companiei a construit bugetul pe un grad de ocupare al aeronavelor de 79% în 2026, față de 72% în 2025. Problema este că realitatea arată exact invers: în primele patru luni din 2026, gradul de ocupare este de doar 66%, față de 72% în aceeași perioadă a anului trecut. Așadar, pentru a atinge cifra propusă în buget, având în vedere că deja pentru o treime din an sunt mult sub estimare, în restul perioadei ar fi nevoie de un salt enorm, fără să existe astăzi date care să indice o astfel de evoluție. Altfel, consecința va fi o nerealizare semnificativă a veniturilor, ceea ce înseamnă pierderi mari la final de an”, explică ministrul Radu Miruță.

Combustibil, sub prețul pieței

Acesta susține că, în cazul TAROM, 63% din venituri depind direct de gradul de ocupare al aeronavelor, iar când această variabilă este supraestimată, întregul buget devine nerealist.

Diferența dintre veniturile estimate de conducerea TAROM, în actuala propunere de buget, și veniturile care pot fi obținute în mod realist poate genera un rezultat negativ suplimentar de peste 100 de milioane de lei în 2026, spune ministrul.

Suplimentar, acesta arată că bugetul pe 2026 este construit pe un preț al combustibilului mult sub nivelul actual al pieței, ceea ce generează o altă componentă semnificativă de pierderi.

„Pe hârtie, cifrele pot arăta bine dacă sunt construite pe ipoteze optimiste. În practică însă, asta înseamnă pierderi mai mari la final de an. Rolul meu nu este să aprob bugete care «ies» din pix, ci să cer bugete construite pe realitate”, adaugă ministrul Radu Miruță.

