Oana Gheorghiu: Tarom pierde bani de 10 ani, compania a avut profit în 2024, dar nu provenea din activitatea operațională

Compania Tarom se află în continuare într-un proces de restructurare aprobat de Comisia Europeană, însă acesta nu este respectat conform calendarului stabilit. Autoritățile spun că există întârzieri și probleme care au afectat implementarea planului.

„Acest proces nu este în grafic, din motive, unele obiective, unele mai puțin obiective. Însă compania Tarom se află în dialog cu Comisia Europeană. Dacă se aprobă o prelungire a planului, mai ales având în vedere noul context geopolitic și criza de petrol, atunci urmează ca acest plan să fie prelungit și, probabil, să așteptăm să vină avioanele și compania să-și regândească întregul flux”, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu.

Ministerul Transporturilor analizează în prezent situația companiei, iar Guvernul așteaptă un răspuns oficial privind direcția de urmat. Tarom este singura companie din portofoliul ministerului pentru care nu există încă o poziție clară.

Executivul ia în calcul și un scenariu negativ, în care Comisia Europeană nu va aproba prelungirea planului de restructurare. În acest caz, autoritățile spun că vor fi necesare decizii rapide.

„Ceea ce am propus noi în comitet este scenariul în care Comisia nu aprobă prelungirea planului și atunci trebuie să avem în vedere, clar, niște soluții. Actualul model de business de la Tarom nu este sustenabil. Compania pierde bani în ultimii 10 ani”, a mai spus Oana Gheorghiu.

Datele oferite de vicepremier arată că operatorul aerian nu a reușit să genereze profit operațional în ultimul deceniu, în ciuda tentativelor de redresare.

„Noi știm că profit operațional nu a făcut niciodată în ultimii 10 ani. A înregistrat profit în anul 2024, dar nu din activitatea operațională, ci din alte activități. Așa că este clar că avem nevoie să explorăm alte soluții pentru Tarom”, a precizat vicepremierul.