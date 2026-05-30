Un polițist în misiune a fost mușcat de un câine asmuțit de un bărbat împotriva căruia fusese emis un ordin de protecție

Un polițist din județul Prahova a fost rănit fiind mușcat de câinele unui bărbat pentru care polițiștii puneau în executare un ordin de protecție. După incident bărbatul a fugit într-o pădure, dar a fost prins la scurt timp.
Laurentiu Marinov
30 mai 2026, 17:22, Social
Evenimentul a avut loc în timp ce polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Puchenii Mari acționau pentru punerea de îndată în executare a unui ordin de protecție emis de instanța de judecată. Polițiștii s-au deplasat la domiciliul persoanelor vizate din comuna Gorgota, sat Potigrafu, județul Prahova, în vederea comunicării măsurilor dispuse și a punerii efective în executare a acestora.

Potrivit polițiștilor, persoanei protejate i-a fost comunicată hotărârea instanței. Totodată, a fost identificat și bărbatul împotriva căruia a fost emis ordinul de protecție. Acestuia i-au fost aduse la cunoștință obligațiile stabilite de instanță, însă a refuzat să se conformeze măsurilor dispuse și să părăsească locuința.

În timpul acestor proceduri, bărbatul a asmuțit câinele din curte asupra polițiștilor, iar unul dintre aceștia a fost mușcat de mână și de picior.

„În timpul intervenției desfășurate de polițiști pentru punerea în executare a hotărârii judecătorești, bărbatul ar fi instigat câinele pe care îl deținea să atace forțele de ordine. În urma agresiunii, un polițist a fost mușcat la nivelul membrului superior și al membrului inferior stâng, necesitând îngrijiri medicale de specialitate.La fața locului a intervenit un echipaj SMURD, polițistul fiind ulterior transportat la Spitalul Județean de Urgență Ploiești”, a transmis IPJ Prahova.

Profitând de situație, bărbatul a fugit într-o pădure din apropiere.

„Profitând de situația creată, bărbatul a părăsit zona prin partea din spate a imobilului, deplasându-se printr-o suprafață împădurită.

Imediat după incident, au fost mobilizate efective din cadrul Poliției Municipiului Ploiești, Secției de Poliție Rurală Puchenii Mari și Serviciului pentru Acțiuni Speciale, fiind desfășurate activități complexe de căutare și verificare în vederea depistării persoanei”, a mai precizat IPJ Prahova.

În baza informațiilor obținute la fața locului, polițiștii au reușit să-l găsească și să îl prindă.

În cauză au fost demarate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ultraj și încălcarea ordinului de protecție, fiind informat procurorul de serviciu din cadrul unității de parchet competente.

Activitățile de căutare au fost realizate cu sprijinul jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești și ai Inspectoratului de Jandarmi Prahova.

