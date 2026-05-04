O femeie a fost mușcată de un câine în Murighiol în timp ce se ducea la serviciu

O femeie din Murighiol a fost mușcată de un câine în timp ce se ducea la serviciu. Au intervenit jandarmii tulceni.
Laura Buciu
04 mai 2026, 12:48, Social

Jandarmii din cadrul IJJ Tulcea au intervenit la Murighiol după ce o femeie a fost mușcată de un câine.

S-a întâmplat joia trecută, în jurul orei 11:00, jandarmii fiind sesizați de soțul victimei.

Echipajul de jandarmerie s-a deplasat de îndată la fața locului pentru verificări. Din primele declarații, a reieșit că femeia se îndrepta către locul de muncă, moment în care patru câini au ieșit dintr-o curte, iar unul dintre aceștia a mușcat-o în zona coapsei.

Soțul femeii a precizat că nu este prima dată când animalele sunt lăsate nesupravegheate și ies în afara proprietății.

Proprietarul câinilor a declarat că aceștia nu sunt agresivi și că, în mod obișnuit, nu părăsesc curtea.

Femeia a mers la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

În cauză, jandarmii au întocmit actele de sesizare pentru neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, acestea fiind înaintate organelor competente pentru continuarea cercetărilor.

