O femeie din Hamburg a fost mușcată de față de un lup, în apropierea unui centru comercial

O femeie a fost atacată de un lup în centrul orașului Hamburg, în apropierea unui magazin IKEA. Acesta a fost primul atac înregistrat de când specia a fost reintrodusă în Germania la finalul anilor 1990.
Radu Mocanu
31 mart. 2026, 18:32, Știri externe

Femeia a fost atacată după ce a încercat să ajute un lup părea dezorientat și se lovise repetat de un perete de sticlă. Animalul a mușcat-o pe femeie de față, fugind de la fața locului. Cu toate acesta lupul a fost capturat de autoritățile responsabile, relatează Politico

Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost ulterior transportată la spital pentru suturi, fiind externată în aceeași zi. 

Poliția germană a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului.

Agenția Federală pentru Conservarea Naturii din Germania a anunțat că acesta este primul astfel de caz înregistrat de la reintroducerea lupilor în fauna Germaniei, în 1998.

După ce au fost aproape exterminați în secolul al XIX-lea, lupii au revenit în Germania în ultimele decenii, populația lor crescând semnificativ. 

În prezent, există peste 200 de haite în țară, parte a unei reveniri mai ample la nivel european, unde se estimează că trăiesc peste 21.500 de exemplare. 

În 2022, poneiul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a fost ucis în urma unui astfel de atac, fapt ce a determinat executivul de la Bruxelles să ceară relaxarea legislației de conservare. 

