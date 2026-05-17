Caz tulburător în Spania: un agent al Gărzii Civile, soția și fiul lor găsiți morți în locuința de serviciu din Alicante

Victimele sunt un agent al Gărzii Civile, Mariano, în vârstă de 54 de ani, soția sa, Marisol, de 51 de ani, și fiul lor, Alberto, de 24 de ani. Potrivit surselor din cadrul anchetei, corpurile neînsuflețite ale femeii și tânărului au fost găsite într-una dintre camerele locuinței, ambele prezentând răni provocate prin împușcare. Trupul bărbatului a fost descoperit într-o altă încăpere, tot cu o rană de glonț la cap, arma fiind găsită lângă el, scrie EL PAIS.

Descoperirea a fost făcută în jurul orei 11:00 de către un alt agent al Gărzii Civile. Deși nu existau antecedente oficiale de violență de gen în familie, Ministerul Egalității din Spania tratează cazul ca un posibil episod de violență domestică.

După apariția detaliilor privind modul în care au fost găsite cadavrele, autoritățile locale din Dolores au transmis inițial că ar putea fi vorba despre un caz de „violență intrafamilială”.

Ancheta este în desfășurare și depinde de rezultatele autopsiilor, care vor fi efectuate la Institutul de Medicină Legală din Alicante.

Locuința în care au fost găsite trupurile face parte dintr-un complex al Gărzii Civile. Vecinii au descris familia ca fiind discretă, iar imobilul avea ferestrele mereu acoperite. Localnicii au spus că situația este „de necrezut”, mai ales că nu s-au auzit focuri de armă în zonă.