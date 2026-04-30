Procurorii: artistul D4vd ar fi ucis adolescenta pentru a o reduce la tăcere

Potrivit Los Angeles County District Attorney’s Office, victima, Celeste Rivas Hernandez, ar fi fost înjunghiată de mai multe ori în locuința artistului din zona Hollywood Hills. Documentele depuse în instanță susțin că tânăra ar fi amenințat că va face publică relația dintre ei, moment în care suspectul ar fi decis să o reducă la tăcere. Procurorii afirmă că între cei doi ar fi existat o relație începută când fata avea 13 ani, iar artistul 18, mai relatează AP.

Probe și detalii din anchetă

Anchetatorii susțin că au obținut mesaje și dovezi digitale care ar indica existența relației, inclusiv conținut ilegal găsit pe telefonul suspectului. Potrivit documentelor, adolescenta ar fi fost adusă la locuința artistului în aprilie 2025, după ce acesta ar fi comandat o cursă de tip ridesharing. După sosire, telefonul fetei nu a mai fost activ. Ulterior, artistul ar fi trimis mesaje pentru a crea aparența că nu știe unde se află, încercând să inducă în eroare anchetatorii.

Descoperirea trupului și evoluția cazului

Trupul victimei a fost găsit în stare avansată de descompunere într-un autoturism, în septembrie anul trecut. Ancheta a relevat că suspectul ar fi încercat să ascundă urmele crimei și să elimine probe. Procurorii susțin că acesta ar fi transportat în repetate rânduri obiecte și dovezi într-o zonă izolată din Santa Barbara. Familia fetei o declarase dispărută anterior, iar anchetatorii l-au contactat pe artist, care ar fi negat că știa vârsta reală a acesteia.

Procesul urmează să înceapă

D4vd a pledat nevinovat la acuzațiile de omor de gradul I și alte capete de acuzare. Avocații săi susțin că nu există dovezi care să demonstreze implicarea sa în moartea adolescentei. O audiere preliminară este programată pentru sfârșitul lunii mai, când un judecător va decide dacă există suficiente probe pentru trimiterea cazului în judecată. Dacă va fi găsit vinovat, artistul riscă inclusiv pedeapsa capitală, deși procurorii nu au decis încă dacă vor solicita această sancțiune.