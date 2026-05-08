Alertă în Bihor. Criminalul unei fete de 18 ani este în libertate! Polițiștii îl vânează cu drone și câini

O fată de 18 ani a fost găsită moartă vineri pe un câmp în localitatea Parhida, comuna Tămășeu din Bihor. Cadavrul prezenta leziuni în zona gâtului. Ancheta a început imediat.
Andreea Tobias
08 mai 2026, 14:29, Social
UPDATE: Fata făcea practică la o fermă de capre

Trupul tinerei de 18 ani a fost descoperit în jurul prânzului de un localnic, care a alertat imediat serviciile de urgență, conform surselor Bihoreanul.

 Cadavrul se afla pe un câmp, într-o zonă cu vegetație deasă. Fata prezenta răni grave în zona gâtului, iar medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru ea.

Potrivit surselor citate, tânăra era elevă la un liceu agricol și făcea practică la o fermă de capre din zonă. Localnicii susțin că ultima oară ar fi fost văzută în compania unui cioban angajat la fermă, un recidivist care ar fi ispășit recent o condamnare de 20 de ani pentru tâlhărie și crimă.

Aceste informații urmează să fie verificate de anchetatori. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, care coordonează cercetările, nu a făcut deocamdată declarații publice în acest caz.

La fața locului au fost mobilizate efective importante de polițiști și jandarmi, care caută autorul sau autorii. Operațiunile sunt sprijinite de o dronă, un elicopter și echipaje cu câini de urmărire.

Știrea inițială:

O tânără de 18 ani a fost găsită fără viață vineri, în jurul prânzului, pe un câmp din localitatea Parhida, comuna Tămășeu, județul Bihor, conform Bihoreanul.

Cadavrul prezenta numeroase leziuni în zona gâtului, iar echipajele medicale ajunse la fața locului au putut doar să constate decesul.

Descoperirea a fost făcută în cursul zilei de vineri, potrivit surselor Bihoreanul. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de polițiști, care au demarat ancheta sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.

Circumstanțele morții tinerei sunt investigate, iar autoritățile nu au făcut deocamdată declarații publice cu privire la identitatea victimei sau la eventualii suspecți.

