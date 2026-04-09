Doi bărbați din Caracal, sub control judiciar, după ce ar fi ucis un câine

La jumătatea lunii martie, cei doi bărbați au legat un câine cu o sfoară de un copac, pe marginea șoselei, iar animalul a fost găsit mort de un alt șofer, care a alertat poliția.

„În fapt, în cursul zilei de 15 martie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Olt au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la prezența unui exemplar canin decedat, aflat în apropierea părții carosabile, în afara municipiului Caracal.

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor s-au deplasat de îndată la fața locului, unde, în urma verificărilor efectuate, au identificat exemplarul canin decedat, acesta fiind legat de un arbore situat pe marginea drumului”, informează IPJ Olt.

Cei doi bărbați au fost reținuți, marți de polițiști.

Miercuri, aceștia au fost prezentați în fața magistraților Judecătoriei Caracal, care au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de cei doi.