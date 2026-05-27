Prima pagină » Social » Un bărbat din Aiud a murit după ce a căzut de plafonul unei mașini și s-a lovit la cap

Un bărbat din Aiud a murit după ce a căzut de plafonul unei mașini și s-a lovit la cap

Un accident mai puțin obișnuit a avut loc miercuri seară pe un drum forestier din județul Alba. Un bărbat a murit după ce a căzut de plafonul unei mașini și s-a lovit la cap. Echipajul ambulanței care s-a deplasat la locul accidentului a constatat decesul.
Un bărbat din Aiud a murit după ce a căzut de plafonul unei mașini și s-a lovit la cap
imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
27 mai 2026, 23:15, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Poliția Orașului Cugir a fost sesizată, miercuri seară printr-un apel la numărul de urgență 112, de către un bărbat din comuna Șpring, cu privire la faptul că, în zona Râul Mic, pe un drum forestier, o persoană s-ar fi lovit la cap și este inconștientă.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că este vorba despre un bărbat în vârstă de 43 de ani, din municipiul Aiud. Acesta, în timp ce se afla pe plafonul unui autoturism, s-ar fi dezechilibrat și a căzut.

IPJ Alba a transmis că bărbatul a suferit leziuni la nivelul capului, iar echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul acestuia.

Trupul neînsuflețit al bărbatului urmează să fie transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei decesului.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
GSP.ro
O nouă lovitură pentru Anca Alexandrescu! Realitatea TV, ÎNCHISĂ!?
Gandul
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Ciprian Ciucu a numit „una dintre cel mai corupte instituții din România”: „Ne omoară cu zile”
Libertatea
Ce efecte are consumul zilnic de bere asupra organismului? Obiceiul pe care îl practică mulți români
CSID
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia