Trei oameni au murit în Uganda după ce mașina în care se aflau s-au izbit de un elefant

Cel puțin trei persoane au murit după ce un vehicul s-a ciocnit cu un elefant într-un parc național din Uganda, au anunțat oficialii țării africane.
sursa: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
26 mai 2026, 05:56, Știri externe
Poliția din Uganda a declarat că alte patru persoane au fost rănite în incidentul petrecut în Parcul Național Murchison Falls, în nord-vestul țării, potrivit BBC.

Vehiculul transporta șapte oficiali de la Autoritatea Fiscală din Uganda (URA), a adăugat acesta.

Accidente frecvente în Uganda

Accidentele auto sunt frecvente în Uganda, iar incidentele care implică fauna sălbatică și oamenii sunt, de asemenea, în creștere, pe măsură ce comunitățile în expansiune invadează ariile protejate ale faunei sălbatice.

Mașina se deplasa din orașul Arua înapoi spre capitală, Kampala, când a avut loc coliziunea, a declarat Poliția din Uganda pentru X.

Nu se cunoaște starea elefantului

Răniții au fost transportați de urgență la un spital local și ulterior la Kampala pentru tratament, a precizat acesta. Oficialii nu au furnizat informații despre starea elefantului.

Autoritatea pentru Faună Sălbatică din Uganda a îndemnat șoferii să fie atenți la animalele care traversează drumurile.

„Șoferii care călătoresc prin ariile protejate sunt sfătuiți insistent să conducă cu prudență, deoarece animalele sălbatice traversează frecvent drumurile”, se arată în comunicat.

