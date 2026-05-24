UPDATE: Două persoane au murit după ce un tren de călători a lovit un autoturism la o trecere la nivel cu calea ferată din Oradea

Două persoane și-au pierdut viața duminică seara, după ce un tren de călători a lovit un autoturism la o trecere la nivel cu calea ferată din municipiul Oradea, au anunțat autoritățile din județul Bihor.
Oana Antipa
24 mai 2026, 20:28, Social
UPDATE: 

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că circulația feroviară este complet întreruptă pe intervalul Biharia – Episcopia Bihor, după accidentul în care un autoturism a fost lovit de un tren de călători la o trecere la nivel cu calea ferată. Potrivit CFR, trenul implicat a rămas în gabaritul liniei, blocând circulația pe sectorul cu linie simplă. Sunt afectate, deocamdată, trenurile 10572, 12531 și 4336. Reluarea traficului feroviar va fi posibilă după finalizarea cercetărilor și acordul autorităților competente.

Știre inițială:

Accidentul s-a produs duminică seara, în cartierul Episcopia din municipiul Oradea.

Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, polițiștii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene au fost sesizați printr-un apel la 112 despre producerea accidentului.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că un tren de călători care circula pe relația Satu Mare – Oradea a acroșat un autoturism aflat în traversarea trecerii la nivel cu calea ferată.

Circumstanțele exacte în care s-a produs impactul urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.

La locul accidentului au intervenit de urgență echipaje ale Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bihor, cu trei autospeciale de intervenție. Dintre acestea, două au fost de descarcerare grea și o ambulanță SMURD. La fața locului, a sosit și echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea.

În autoturism se aflau două persoane, un bărbat și o femeie, care au rămas încarcerate între fiarele contorsionate ale mașinii în urma impactului violent.

Pompierii au început imediat manevrele pentru extragerea victimelor, însă medicii ajunși la fața locului au constatat că acestea prezentau leziuni incompatibile cu viața.

„Victimele prezentau leziuni incompatibile cu viața, medicul declarând decesul acestora”, au transmis reprezentanții ISU Bihor.

Traficul feroviar și circulația din zonă au fost afectate pe durata intervenției echipajelor de salvare și a cercetărilor efectuate de polițiști.

Polițiștii rutieri continuă investigațiile pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor exacte în care s-a produs tragedia.

