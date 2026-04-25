Tânăr de 26 de ani, sub control judiciar, după ce ar fi amenințat polițiști la un spital din Târgoviște

Incidentul s-a petrecut joi seară. „La data de 23 aprilie a.c., în jurul orei 21:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște au fost sesizați cu privire la faptul că un tânăr, de 26 de ani, provoacă scandal în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște”, potrivit IPJ Dâmbovița.

Polițiștii au intervenit la fața locului, iar acesta a devenit agresiv. Oamenii legii l-au imobilizat, și l-au încătușat, după care l-au dus pe bărbat la sediul poliției.

Ulterior, tânărul le-ar fi adresat polițiștilor cuvinte și expresii jignitoare și i-ar fi amenințat cu acte de violență.

În urma incidentului, tânărul a fost pus sub control judiciar, vineri, pentru o perioadă de 60 de zile.

„La data de 24 aprilie a.c., în urma probatoriului administrat de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște, în baza delegării emise de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște, față de un tânăr, de 26 de ani, din comuna Dragomirești, a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile”, potrivit IPJ Dâmbovița.