Prima pagină » Social » Tânăr de 26 de ani, sub control judiciar, după ce ar fi amenințat polițiști la un spital din Târgoviște

Tânăr de 26 de ani, sub control judiciar, după ce ar fi amenințat polițiști la un spital din Târgoviște

Un tânăr de 26 de ani din comuna Dragomirești a fost pus sub control judiciar, după ce, joi, după ce i-ar amenințat pe polițiștii care au intervenit pentru a-l calma, la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște.
Tânăr de 26 de ani, sub control judiciar, după ce ar fi amenințat polițiști la un spital din Târgoviște
Sursa foto: captură video Poliția Română. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
25 apr. 2026, 16:30, Social

Incidentul s-a petrecut joi seară. „La data de 23 aprilie a.c., în jurul orei 21:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște au fost sesizați cu privire la faptul că un tânăr, de 26 de ani, provoacă scandal în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște”, potrivit IPJ Dâmbovița.

Polițiștii au intervenit la fața locului, iar acesta a devenit agresiv. Oamenii legii l-au imobilizat, și l-au încătușat, după care l-au dus pe bărbat la sediul poliției.

Ulterior, tânărul le-ar fi adresat polițiștilor cuvinte și expresii jignitoare și i-ar fi amenințat cu acte de violență.

În urma incidentului, tânărul a fost pus sub control judiciar, vineri, pentru o perioadă de 60 de zile.

„La data de 24 aprilie a.c., în urma probatoriului administrat de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște, în baza delegării emise de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște, față de un tânăr, de 26 de ani, din comuna Dragomirești, a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile”, potrivit IPJ Dâmbovița.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
Fiasco? Care sunt, de fapt, rezultatele de până acum ale campaniei militare desfășurate de SUA și Israel în Iran. Concluzii-cheie formulate de un expert Carnegie
Gandul
Lună mai cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor ANM
Cancan
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Prosport
„Am venit să iau drona!”. Un angajat Ecosal Galați a venit cu un buldoexcavator în zona de impact a dronei Geran-2, care s-a prăbușit noaptea trecută
Libertatea
Weekend cu tensiuni astrale în plan financiar! Avertismente pentru trei zodii și recomandări pentru toți nativii
CSID
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
Promotor