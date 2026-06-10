Inspector din cadrul ITM Constanța, reținut după ce a cerut mită

Potrivit DNA, procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a inculpatei Dobrescu Mihaela, inspector de muncă în cadrul ITM Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

În luna iunie 2026, ea ar fi pretins reprezentantului unei firme suma de 20.000 de lei pentru a nu constata încălcări ale legislației și pentru a nu dispune măsurile împotriva societății, în cadrul unui control desfășurat în 3 iunie 2026.

Marți, 9 iunie, inculpata a primit de la aceeași persoană suma de 20.000 de lei în sediul ITM Constanța, ocazie cu care procurorii au organizat un fragnt delict.

Inspectorul va fi prezentat miercuri Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.