Milioane de români peste 40 de ani nu știu că au acest drept

Românii asigurați în sistemul public de sănătate care au trecut de vârsta de 40 de ani pot beneficia gratuit de consultații de prevenție, analize medicale și investigații pentru depistarea unor boli grave, prin programele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Programul are ca scop identificarea timpurie a unor afecțiuni precum bolile cardiovasculare, cancerul, diabetul sau problemele renale, multe dintre acestea evoluând fără simptome în fazele incipiente.

Trei consultații gratuite pe an

Potrivit regulilor CNAS, persoanele de peste 40 de ani care nu au simptome și nu au fost diagnosticate cu boli cronice au dreptul la trei consultații gratuite pe an la medicul de familie. Acestea sunt destinate evaluării riscurilor pentru principalele boli cronice.

În cazul persoanelor cu vârste între 40 și 60 de ani care suferă deja de o boală cronică, programul include două consultații gratuite anual pentru monitorizarea riscului de complicații sau apariția altor afecțiuni asociate.

Ce cuprinde pachetul de analize

Pentru românii de peste 60 de ani, consultațiile preventive urmăresc inclusiv depistarea unor probleme asociate înaintării în vârstă, precum osteoporoza sau tulburările cognitive.

Pe lângă consultațiile la medicul de familie, pacienții incluși în program beneficiază și de un pachet standard de analize de laborator.

Acesta cuprinde hemoleucograma completă, glicemia, colesterolul total și fracțiile sale, proteina C reactivă, creatinina serică și evaluarea funcției renale, enzime hepatice, dar și analiza raportului albumină-creatinină urinară, utilizată pentru depistarea afecțiunilor renale.

Ce drepturi au femeile de peste 40 de ani

Programul prevede și investigații suplimentare în funcție de vârstă și sex.

Astfel, femeile de peste 40 de ani pot beneficia gratuit de testare HPV, ecografie mamară, mamografie 2D și analize hormonale precum TSH și FT4, efectuate anual sau la recomandarea medicului.

Bărbații trecuți de 50 de ani au dreptul la testarea PSA, marker utilizat pentru depistarea problemelor prostatei, o dată la trei ani.

În plus, toate persoanele de peste 60 de ani pot primi recomandare pentru investigația DEXA, folosită pentru diagnosticarea osteoporozei și prevenirea fracturilor.

Cum accesezi serviciile

Accesul la toate aceste servicii se face prin medicul de familie.

Pacienții trebuie doar să solicite consultațiile preventive incluse în pachetul anual, iar medicul se ocupă de evaluare, programări și emiterea biletelor de trimitere pentru analize sau investigații suplimentare.

Specialiștii atrag atenția că prevenția poate face diferența între descoperirea unei boli într-un stadiu tratabil și diagnosticarea tardivă, când opțiunile terapeutice devin limitate.