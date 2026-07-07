Analiză: Crește interesul pentru controalele oftalmologice. Cazurile de cataractă depistate le-au depășit pe cele din 2025

Consultațiile oftalmologice realizate în primele trei luni ale anului 2026 în rețeaua OPTIblu, se apropie deja de nivelul raportat pentru întreg anul 2025, arată o analiză realizată pe baza datelor interne ale companiei. În perioada ianuarie–martie 2026, consultațiile efectuate au reprezentat 89% din totalul înregistrat pe parcursul întregului an 2025. Totodată, cazurile de cataractă identificate în primele cinci luni din 2026 au depășit deja cu aproximativ 15% totalul raportat anul trecut.

Cazurile de cataractă identificate în primele trei luni din 2026 au depășit deja cu aproximativ 15% totalul raportat pentru întreg anul trecut

Evoluția indică un interes mai mare pentru sănătatea vederii și prevenirea problemelor oftalmologice, susținut și de accesul gratuit la consultații în cabinetele specializate.

Datele interne arată că pacienții de peste 44 de ani reprezintă aproape jumătate din totalul consultațiilor analizate: 48% în 2025 și 48,7% în primele luni din 2026. Deși datele pentru 2026 sunt parțiale, consultațiile realizate pentru pacienții de peste 44 de ani au ajuns deja la aproximativ 90% din totalul înregistrat pentru această categorie pe parcursul întregului an 2025. Această situație confirmă importanța evaluărilor oftalmologice regulate după vârsta de 40 de ani, etapă în care pot apărea schimbări precum dificultatea de a vedea clar la apropiere, oboseala oculară sau nevoia de actualizare a corecției optice.

Cu toate acestea, datele arată că evaluările complete pot contribui la identificarea timpurie a unor probleme de vedere care, în stadii incipiente, pot fi ușor confundate cu disconforturi firești asociate vârstei.

Prezbiopia, cel mai frecvent diagnostic

Cel mai frecvent diagnostic observat în rândul pacienților de peste 44 de ani este prezbiopia, care reprezintă 39,3% din diagnosticele raportate pentru această categorie în 2025 și 36,9% în perioada analizată din 2026. Prezbiopia este una dintre cele mai comune modificări ale vederii după 40 de ani și se poate manifesta prin dificultăți la citit, nevoia de a îndepărta telefonul sau cartea pentru a vedea mai clar ori oboseală oculară în timpul activităților care presupun vederea de aproape.

Consultația realizată pentru o problemă aparent simplă, precum dificultatea de a vedea clar la apropiere, poate ajuta la identificarea unor afecțiuni care necesită monitorizare.

Crește numărul cazurilor de cataractă

Un astfel de semnal este important în cazul cataractei. În perioada analizată din 2026, au fost înregistrate deja un număr de cazuri mai mare comparativ cu întreg anul 2025, iar o parte dintre acestea au fost identificate la pacienți sub 65 de ani, cu o creștere notabilă comparativ cu anul precedent, potrivit analizei.

„Unul dintre semnalele importante din analiza noastră este numărul mai mare de cazuri de cataractă observate la persoane cu vârsta sub 65 de ani în perioada analizată din 2026. Deși cataracta este asociată, în mod obișnuit, cu înaintarea în vârstă, datele noastre arată că astfel de modificări pot fi observate și la persoane mai tinere decât ne-am aștepta. Acest lucru arată cât de important este consultul complet, chiar și atunci când pacientul vine pentru o problemă aparent simplă, cum ar fi vederea de aproape. Depistarea timpurie le oferă pacienților șansa unei monitorizări corecte și a unei decizii medicale luate la momentul potrivit”, a declarat Alina Bistreanu, CEO Optical Investment Group.

Multe cazuri de astigmatism și hipermetropie la persoane peste 44 de ani

Pe lângă prezbiopie și cataractă, analiza arată o pondere importantă a astigmatismului și hipermetropiei în rândul pacienților de peste 44 de ani. Hipermetropia a crescut ca pondere de la 22% în 2025 la 25,9% în primele luni din 2026.

Grupa 44–54 de ani este cea mai numeroasă categorie de pacienți în ambele perioade analizate. Această etapă coincide frecvent cu debutul prezbiopiei și poate reprezenta un moment potrivit pentru ca pacienții să includă controlul oftalmologic în rutina lor de prevenție, nu doar ca reacție la apariția unor simptome evidente.