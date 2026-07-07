Accident de muncă pe Autostrada Sibiu – Pitești: Doi muncitori au fost răniți după surparea unui mal de pământ

Două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu au intervenit la un accident de muncă, în apropiere de localitatea Boița.

Două persoane au fost surprinse de un mal de pământ.

Din primele informații, o persoană este inconștientă, iar a doua este conștientă, ambele fiind extrase de sub pământ.

„Cele două persoane în vârstă de 21 și 50 de ani, muncitori la autostradă, au suferit traumatisme la coloană și traumatisme ale membrelor. După imobilizarea pacienților și acordarea de îngrijiri medicale, cei doi au fost transportați, conștienți, la UPU Sibiu, pentru investigații suplimentare.