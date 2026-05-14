UPDATE 17.28. Procurorii PCAB au furnizat noi detalii despre reținerea și punerea sub control judiciar a noului șef al Vămilor, Mihai Savin.

„La data de 13.05.2026, ofițerii de poliție din cadrul I.G.P.R. – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, au pus în aplicare un număr de cinci mandate de percheziție domiciliară la adresele unor persoane fizice și la sediile unor instituții publice, situate pe raza municipiului București și a municipiului Galați, într-un dosar penal vizând săvârșirea unor infracțiuni de fals intelectual, uz de fals și complicitate la uz de fals de către un număr de trei inculpați – persoane fizice, având calitatea de funcționari publici în cadrul Autorității Vamale Române și Direcției Regionale Vamale Galați.

Ulterior, prin ordonanțele organelor de cercetare penală arătate mai sus, din data de 13.05.2026, cei trei inculpați au fost reținuți pentru o durată de 24 de ore, în considerarea infracțiunilor săvârșite, iar prin ordonanțele procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, din data de 14.05.2026, a fost instituită măsura preventivă a controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, față de toate persoanele cercetate.

Din probatoriul administrat în cauză, a rezultat, ca situație de fapt, că în data de 24.03.2026, doi dintre inculpați, unul având calitatea de director executiv în cadrul Autorității Vamale Române – Direcția Regională Vamală Galați și celălalt având calitatea de președinte al Autorității Vamale Române, au falsificat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, două înscrisuri oficiale, atestând, în mod nereal, cu prilejul întocmirii lor, existența unei așa zise situații operative, cu grad ridicat de risc, precum și a unei misiuni fictive, ce ar fi fost realizată în data de 18.03.2026, în intervalul orar 15:00 – 21:00, în raza teritorială de competență, documente menite să justifice comiterea unor contravenții, în cursul aceleiași zile, în condițiile art. 61 alin. 1 și 2 din O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, de către cel de-al treilea inculpat, având calitatea de consilier în cadrul Autorității Vamale Române.

Ulterior, înscrisurile oficiale falsificate au fost utilizate de către cel din urmă inculpat, în deplină cunoștință de cauză, în fața Judecătoriei Slobozia, în vederea producerii unor consecințe de ordin juridic, respectiv în vederea anulării sancțiunilor contravenționale dispuse împotriva sa, conform procesului-verbal întocmit la data de 18.03.2026, de către poliția rutieră.

Față de împrejurarea că infracțiunile cercetate au fost comise cu prilejul/în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale inculpaților, prin ordonanțele de dispunere a controlului judiciar, acestora le-a fost interzisă, pe durata măsurii preventive instituite, exercitarea funcțiilor publice în cadrul cărora s-a reținut că au fost comise faptele imputate. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițistilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate”, arată PCAB.

Procurorii PCAB l-au pus sub măsura preventivă a controlului judiciar pe noul șef al Vămilor, Mihai Savin, numit de Ilie Bolojan, după ce inițial aseară l-au reținut.

Anchetatorii suspectează că Savin și-ar fi pus un consilier să falsifice un ordin de serviciu după ce s-a deplasat cu girofarul, relatează surse judiciare.

Surse judiciare spun că lui Savin i-a fost aplicată măsura controlului judiciar și nu propunerea de arestare preventivă având în vedere proporționalitatea faptelor.

Savin este suspectat de fals și uz de fals pentru tentativa de a „acoperi” o deplasare neautorizată cu girofar.

Și consilierul său dar și o altă persoană au fost de asemenea puși sub măsura preventivă a controlului judiciar.

Pe 26 ianuarie, premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Mihai Savin în funcția de președinte al Autorității Vamale Române (AVR), cu rang de secretar de stat. Mihai Savin l-a înlocuit atunci la conducerea vămii pe Alexandru Bogdan Bălan, care a fost demis de premier.

Înainte de a prelua conducerea instituției, Mihai Savin a ocupat funcția de vicepreședinte al AVR.

Timp de trei ani, Mihai Savin a fost directorul adjunct al Apa Nova București, fiind numit ulterior membru al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale de Dezvoltare Durabilă București. Acesta a ocupat, pentru câteva luni, și postul de Director General al Companiei de Termoficare Prahova SA.