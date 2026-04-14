Vrancea: O femeie a spart capul unui polițist cu o piatră în timpul unui scandal

O femeie de 34 de ani, din comuna Răcoasa, județul Vrancea, este acuzată de ultraj și a fost plasată sub control judiciar, după ce, în timpul unui scandal între mai multe persoane, a lovit cu piatra în cap un polițist care intervense pentru aplanarea conflictului.
Mediafax Foto
Laura Buciu
14 apr. 2026, 12:08, Social

Potrivit Poliției Vrancea, scandalul a fost sesizat autorităților luni după-amiaza, în jurul orei 16:00, prin apel la112. Era vorba de un conflict spontan între mai multe persoane, în comuna Vizantea-Livezi, județul Vrancea.

Polițiștii care au mers la fața locului au sesizat că la conflict participă peste 10 persoane și acesta a izbucnit pe fondul consumului de băuturi alcoolice.

În timpul intervenției, un polițist a fost lovit în zona capului cu o piatră, aruncată spre grup de către unul dintre participanți.

Ulterior, polițistul s-a prezentat la Serviciul de Medicină Legală, unde s-a stabilit că necesită 6-7 zile de îngrijiri medicale, fiind în afara oricărui pericol.

Persoanele implicate au fost conduse la sediul poliției pentru audieri.

În urma verificărilor efectuate, persoana bănuită de comiterea faptei de ultraj a fost identificată ca fiind o femeie de 34 de ani, din comuna Răcoasa.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovirea sau alte violențe. De asemenea, în cauză a fost întocmit dosar penal pentru ultraj, cercetările fiind continuate de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Panciu. În baza probatoriului administrat, marți, Parchetul de pe lângă Judecătoria Panciu a dispus față de femeie măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

