UPDATE. Judecătorii Tribunalul Cluj a admis arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor 4 oficiali ai CJ Bistrița Năsăud și 2 oameni de afaceri, acuzați de abuz în serviciu în dosarul DNA Cluj.

În cazul CJ Sălaj, condus de liberalul Dinu Iancu Sălăjanu, procurorii DNA – Serviciul Teritorial Cluj au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 22 aprilie 2026, față de următorii inculpați:

IANCU SĂLĂJANU DINU, președinte al Consiliului Județean Sălaj, pentru săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

GHILEA IOANA LAVINIA, director executiv al Direcției Investiții și Programe Publice (D.I.P.P.) din cadrul Consiliului Județean Sălaj, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (trei acte materiale) și



MATE JOZSEF, șef al Serviciului Administrativ din cadrul Direcției Patrimoniu a Consiliului Județean Sălaj, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și complicitate la dare de mită în formă continuată (două acte materiale).

Totodată, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de următorii inculpați:

L.I. , reprezentant de facto al firmelor S.C. FRASINUL S.R.L. și S.C. TRANSILVANIA GRAND CONSTRUCT S.R.L. (suspecte în cauză), pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită,

S.F.C., reprezentant al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită în formă continuată (două acte materiale).

Acuzațiile DNA la adresa liberalului Dinu Iancu Sălăjanu

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În zilele de 20 septembrie 2024 și 2 iulie 2025, inculpatul Iancu Sălăjanu Dinu, în calitatea menționată anterior, ar fi emis două dispoziții prin care ar fi completat comisia de evaluare a ofertelor cu patru experți, în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii pentru elaborarea documentației tehnice aferente realizării unor lucrări de drum expres.

Cei patru experți ar fi fost cooptați în comisia de evaluare a ofertelor, deși s-ar fi aflat în conflict de interese, în sensul că ar fi fost interpuși ai uneia dintre societățile ofertante, împrejurare de natură să afecteze corectitudinea procedurii de atribuire.

Anterior, la data de 18 octombrie 2022, același inculpat ar fi emis o dispoziție prin care ar fi completat o altă comisie de evaluare cu doi experți, în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii privind elaborarea documentației tehnice și acordarea de asistență tehnică pentru lucrări de investiții la un spital, situație care, de asemenea, ar fi fost de natură să influențeze atribuirea contractului.

Ca urmare a atribuirii celor două contracte către firma favorizată, în condițiile descrise, s-ar fi produs un prejudiciu în dauna Consiliului Județean Sălaj, estimat la 75.000 lei, precum și afectarea intereselor legitime ale celorlalți participanți la procedurile de achiziție publică.

La data de 5 august 2025, inculpata Ghilea Ioana Lavinia, în calitatea menționată anterior, având atribuții privind identificarea nevoilor investiționale ale Consiliului Județean Sălaj, pregătirea încheierii contractelor de lucrări și servicii, precum și verificarea modului de executare a acestora, ar fi primit suma de cel puțin 5.000 de euro de la inculpatul L.I.

Suma ar fi fost oferită în scopul favorizării societăților SC Frasinul SRL și SC Transilvania Grand Construct SRL, care derulau contracte sau participau la proceduri de achiziții publice organizate de Consiliul Județean Sălaj.

De asemenea, la data de 22 noiembrie 2024 și în perioada august–septembrie 2025, aceeași inculpată ar fi acceptat promisiunea și, respectiv, ar fi primit foloase necuvenite în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, constând în lucrări de renovare a biroului și a apartamentului personal, de la inculpatul S.F.C.

În schimbul acestor foloase, inculpata ar fi urmărit favorizarea unei asocieri de firme reprezentate de acesta, prin emiterea cu întârziere a ordinului de începere a unor lucrări, punerea la dispoziție a unor documente din cadrul procedurii de achiziție publică, precum și acordarea de consultanță cu privire la aspectele semnalate de reprezentanții asocierii.

Remiterea acestor foloase ar fi fost facilitată de inculpatul Mate Jozsef. La data de 26 august 2025, inculpatul Mate Jozsef, în calitatea menționată anterior, având atribuții privind stabilirea lucrărilor de renovare și reparații necesare clădirilor din cadrul Consiliului Județean Sălaj, ar fi pretins, în legătură cu exercitarea acestor atribuții, de la inculpata Ghilea Ioana Lavinia, director executiv al D.I.P.P. din cadrul aceleiași instituții, materiale de construcții destinate amenajării unui spațiu aflat în proprietatea sa.

Materialele ar fi urmat să fie obținute de inculpată de la societăți comerciale aflate în relații contractuale cu Consiliul Județean Sălaj.

Pe durata măsurii controlului judiciar, inculpații Iancu Sălăjanu Dinu, Ghilea Ioana-Lavinia și Mate Jozsef au obligația de a respecta o serie de măsuri, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să nu comunice, direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanțele de dispunere a măsurilor și să nu exercite funcțiile în cadrul cărora ar fi săvârșit faptele.

Celor trei inculpați li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Administratorul public al județului Bistrița Năsăud, reținut de DNA pentru abuz în serviciu

În cazul CJ Bistrița Năsăud, procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj au dispus, punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 22, respectiv 23 aprilie 2026, față de inculpații:

MOLDOVAN GRIGORE FLORIN, administratorul public al județului Bistrița-Năsăud și reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Bistrița-Năsăud, pentru săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și o infracțiune de luare de mită, în formă continuată (3 acte materiale),

CECLAN OPREA CIPRIAN, director executiv al Direcției investiții și drumuri județene din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,



POIENAR VICTOR, șef al Serviciului administrare drumuri județene din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,



C.V., manager de proiect în cadrul unui contract de lucrări aflat în derulare la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

L.I., reprezentant de facto al S.C. FRASINUL S.R.L., pentru săvârșirea a două infracțiuni de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și o infracțiune de dare de mită, în formă continuată (3 acte materiale).

B.S.C., administrator și inginer în cadrul S.C. BASELI DRUM CONSULT S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

La data de 23 aprilie 2026, cei șase inculpați vor fi prezentați Tribunalului Cluj, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Totodată, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 22 aprilie 2026, față de inculpații:

RODICA BOTIȘ, inginer în cadrul Serviciului administrare drumuri județene din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

GELU VĂCLAȘ, șef al parcului auto și șofer în cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare în formă continuată (11 acte materiale) și participație improprie la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, sub forma instigării.

De asemenea, procurorii anticorupție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale, față de suspecții:



S.C. FRASINUL S.R.L., pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și o infracțiune de dare de mită, în formă continuată (3 acte materiale),



L.T., asociat al S.C. Frasinul S.R.L., pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,



S.C. BASELI DRUM CONSULT S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În prezentul dosar penal se efectuează cercetări în legătură cu modalitatea de derulare a unui contract de lucrări privind modernizarea unor drumuri județene, încheiat în cursul anului 2019 între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și o asociere de firme din care face parte, în calitate de lider, S.C. Frasinul S.R.L.

Beneficiarul contractului este Unitatea Administrativ-Teritorială Bistrița-Năsăud, iar valoarea totală a contractului este de 103.039.186,82 lei fără TVA.

În cursul anului 2025, la instigarea inculpatului L.I., inculpatul Moldovan Grigore Florin, în calitățile menționate anterior și căruia i-au fost delegate atribuțiile de ordonator de credite de către Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în cadrul derulării contractului de lucrări menționat anterior, ar fi încheiat un act adițional și ar fi depus mai multe cereri de decontare, prin care s-ar fi majorat nejustificat valoarea reală a lucrărilor ce făceau obiectul contractului de lucrări.

Prin aceste demersuri s-ar fi cauzat un prejudiciu total de 90.525.873,17 lei în dauna Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit în același cuantum pentru asocierea de firme beneficiară a contractului.

Astfel, la data de 01 aprilie 2025, inculpatul Moldovan Grigore Florin ar fi semnat un act adițional la contractul încheiat cu asocierea de firme din care face parte și S.C. Frasinul S.R.L., prin care valoarea contractului ar fi fost majorată de la 103.039.186,82 lei fără TVA la 118.488.381,02 lei fără TVA, deși lucrările executate ar fi fost supraevaluate.

În același context, pentru a justifica încheierea actului adițional, inculpatul Moldovan Grigore Florin ar fi aprobat notele de fundamentare întocmite sau semnate de către funcționarii publici Ceclan Oprea Ciprian, Poienar Victor și Botiș Rodica, precum și de inculpatul C.V.

Ulterior, în derularea contractului de finanțare, inculpatul Moldovan Grigore Florin ar fi aprobat și transmis mai multe cereri de decontare aferente unor lucrări evaluate necorespunzător, incluse în actul adițional menționat.

În perioada iunie–octombrie 2025, inculpatul Moldovan Grigore Florin ar fi primit de la inculpatul L.I., în trei tranșe distincte, suma totală de 70.000 de lei, precum și material lemnos.

Aceste foloase ar fi fost acordate în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, în scopul de a determina adoptarea unor măsuri favorabile societății SC Frasinul SRL, în contextul derulării contractului de lucrări menționat anterior.

În contextul descris anterior, inculpatul Moldovan Grigore Florin ar fi beneficiat de sprijinul suspectului L.T., care l-ar fi determinat pe inculpatul L.I. să îl instige în legătură cu faptele reținute.

De asemenea, se reține că inculpatul B.S.L., precum și societățile SC Frasinul SRL și SC Baseli Drum Consult SRL ar fi contribuit la mecanismul infracțional prin majorarea fictivă a unor lucrări deja executate, aspecte care ar fi stat la baza încheierii actului adițional menționat anterior.

În cursul anului 2025, inculpatul Văclaș Gelu, în calitatea menționată anterior, ar fi alimentat lunar autoturisme care nu aparțin Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, utilizând în acest scop cardurile sau bonurile de combustibil puse la dispoziție de instituție.

În aceeași perioadă, acesta i-ar fi determinat pe funcționarii publici din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud să aprobe și să dispună, fără vinovăție, plata contravalorii unor bunuri montate pe autoturisme care nu aparțin instituției.

Pe durata măsurii controlului judiciar, inculpații Rodica Botiș și Gelu Văclaș au obligația de a respecta o serie de măsuri, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să nu comunice, direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanțele de dispunere a măsurilor și să nu exercite funcțiile în cadrul cărora ar fi săvârșit faptele (inginer, respectiv șofer și șef al parcului auto în cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud).

Celor doi inculpați li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.