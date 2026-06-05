Președintele Nicușor Dan, mesaj cu subînțeles pentru șeful SMA, Gheorghiță Vlad, pus sub acuzare de DNA

Șeful statului, Nicușor Dan, a fost întrebat dacă a discutat cu șeful Armatei, Gheorghiță Vlad, după ce a fost pus sub acuzare de DNA.

„Am avut o discuție și o să mai am una”, a spus Dan.

Întrebat dacă la Summitul NATO din Ankara, Gheorghiță Vlad îl va însoți, Nicușor Dan a oferit intenționat același răspuns:

„Am avut o discuție și o să mai am una”.

Procurorii militari ai DNA l-au pus sub acuzare pe Gheorghiță Vlad, șef al Statului Major al Apărării din cadrul M.Ap.N., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în dosarul angajărilor pe prietenii.

În același dosar, procurorii DNA i-au inculpat deja pe generalii MApN Mihai Șomordolea (r), Iulian Berdilă – locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Apărării și Mircea Anicescu (r), fost locțiitor al șefului Direcției Generale Management Resurse Umane (DGMRU).

Structura militară a DNA instrumentează dosarul angajărilor pe prietenii din MApN de la jumătatea anului trecut (2025). După ce Serviciul Militar al DNA a început dosarul, generalul cu patru stele, Mihai Șomordolea, la vremea aceea consilier de stat, secretar CSAT în Departamentul Securității Naționale, a fost trecut în rezervă de președintele Nicușor Dan și schimbat din funcție pe 30 ianuarie 2026.

După ce procurorii militari ai DNA au găsit la percheziții probe împotriva generalului Gheorghiță Vlad, acesta a fost citat la DNA în ziua de joi, 28 mai 2026, pentru a se prezenta vineri, 29 mai 2026, însă audierea a fost amânată din cauza ședinței CSAT pe tema dronei ruse care a lovit în acea noapte blocul din Galați.

Ulterior punerii sub acuzare de către DNA, atât șeful SMA, Gheorghiță Vlad, cât și Iulian Berdilă – locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului SMA, au respins acuzațiile procurorilor militari.

Cei doi au negat cu tărie implicările în potențiale activități de încălcare a legii, amândoi au lăsat de înțeles că nu se vor retrage din funcții iar Gheorghiță Vlad și-a argumentat poziția susținând că nu poate să nu observe “caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acuzațiilor”.

În plus, Gheorghiță Vlad a afirmat că nu poate ignora faptul că ancheta DNA afectează imaginea „conducerii instituției Statului Major al Apărării într-un asemenea moment produce efecte care depășesc” persoana dânsului și „riscă să afecteze încrederea publică într-o instituție esențială pentru apărarea țării și siguranța cetățenilor”.