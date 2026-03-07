Prima pagină » Știrile zilei » (VIDEO) Imaginile flagrantului DNA: cum au primit mită șefii Vămii din Portul Constanța

(VIDEO) Imaginile flagrantului DNA: cum au primit mită șefii Vămii din Portul Constanța

Imaginile flagrantului DNA au fost depuse în dosarul foștilor șefi ai vămilor din Portul Constanța. Lică Octavian Parfenie și Christian Gudu au fost prinși când luau mită de Direcția Națională Anticorupție (DNA).
Poliția Capitalei, după cazul de la „Marius Nasta”: indicii că urma să pună în aplicare amenințările
Poliția Capitalei, după cazul de la „Marius Nasta”: indicii că urma să pună în aplicare amenințările
„Îmi cer scuze”. Iranul schimbă strategia în ultimul moment și anunță că nu va mai ataca țările vecine
„Îmi cer scuze”. Iranul schimbă strategia în ultimul moment și anunță că nu va mai ataca țările vecine
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
A SCM judge slams Nicuşor Dan’s referendum: it has no legal or constitutional basis
A SCM judge slams Nicuşor Dan’s referendum: it has no legal or constitutional basis
Doi tineri de 16 ani cercetați după ce au obligat o fată de 13 ani să se prostitueze
Doi tineri de 16 ani cercetați după ce au obligat o fată de 13 ani să se prostitueze
Sorina Matei
07 mart. 2026, 10:13, Justiţie

Flagrantul asupra celor 2 șefi din Vama Portului Constanța a fost depus la dosarul cauzei. Imaginile arată cum cei 2 primeau mită.

Judecătorii Tribunalului București au decis ieri seară să îl aresteze pentru o perioadă de 30 de zile față pe Lică Octavian Parfenie. Judecătorii au dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, față de inculpatul Christian Gudu.

DNA a anunțat punerea sub acuzare a celor 2 pentru luare de mită în formă continuată:

PARFENIE OCTAVIAN-LICĂ, la data faptei șef al Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud din cadrul Autorității Vamale Române – Direcția Regională Vamală București, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (șase acte materiale) și

GUDU CHRISTIAN, la data faptei adjunct al șefului Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud din cadrul Autorității Vamale Române – Direcția Regională Vamală București, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată (două acte materiale).

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:
În data de 24 noiembrie 2025, inculpatul Parfenie Octavian-Lică, în calitatea menționată anterior, ar fi pretins, prin intermediul unei alte persoane, de la administratorul unei societăți comerciale care desfășura activități în Portul Constanța, sume de bani cuprinse între 100 și 350 de euro pentru fiecare container importat. Aceste sume ar fi fost solicitate în schimbul promisiunii că formalitățile vamale aferente importurilor de mărfuri transportate în respectivele containere se vor desfășura cu prioritate și fără dificultăți.
Astfel, în perioada decembrie 2025 – martie 2026, inculpatul Parfenie Octavian-Lică ar fi primit, prin intermediul aceleiași persoane (colaborator în cauză), suma totală de 15.100 de euro pentru facilitarea acestor proceduri.
În două dintre situații, inculpatul Parfenie Octavian-Lică ar fi fost sprijinit de inculpatul Gudu Christian.
Celor doi inculpați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.

La data de 06 martie 2026, cei doi inculpați vor fi prezentați Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În cauză, se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane”.

Citește și

Recomandarea video

Un italian a comandat un set de șah de la Temu și a descoperit un scorpion viu / „Sunt șocat: ar fi putut să mă înțepe”
G4Media
Un interviu cu garda jos, în Luna Femeii. Diana Şoşoacă: „Cea mai bună perioadă a omenirii a fost epoca matriarhatului și suntem pe cale să o reinstaurăm”
Gandul
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Președintele Universității Titu Maiorescu, achitat pentru șantaj. Iosif Urs, către un profesor pe care îl suspecta că e denunțător: „Vrei să te duci la pierzanie? Bă, ai vorbit…”
Libertatea
Cele 2 alimente de post adorate de români, care însă ne îmbătrânesc fără să ne dăm seama
CSID
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor