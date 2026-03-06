Judecător CSM, despre problemele din instanță: „România are 5-6 milioane de dosare pe an. Practic, unul din trei români ajunge într-o procedură judiciară”

România ajunge anual la aproximativ 5-6 milioane de dosare, dacă sunt adunate plângerile penale și cauzele din instanțe, a explicat magistratul. Raportat la populația țării, cifrele arată că foarte mulți români ajung implicați în proceduri judiciare.

„O să vă dau niște cifre ca să avem dimensiunea. Adică asta cum se poate rezolva? Se poate rezolva, sunt metode pentru asta. Aveți tot cu milioane de… Păi vă dau niște cifre ca să discutăm concret. Sper să nu greșesc, dar la nivelul parchetului, al parchetelor, sunt cam 1.700.000 de plângeri penale anual. În instanțe noi avem cam 3.500.000, hai să zicem, să rotunjim, până în 3.500.000. Dacă le adunăm pe astea două, sunt 5-6 milioane de dosare, în care, în multe dintre ele, ai două părți.

Hai să zicem doar 6 milioane de dosare, la o populație de 18 milioane cât suntem în România. Deci asta înseamnă că unul dintre ei este implicat într-o procedură judiciară. Astea sunt niște cifre foarte mari față de ce se întâmplă în alte state.”

Problemele din instanțe: prea puțin personal auxiliar

Magistratul spune că, deși numărul de judecători este apropiat de media europeană, sistemul românesc suferă din cauza lipsei personalului auxiliar. În alte state, judecătorii sunt sprijiniți de echipe întregi care îi ajută să gestioneze dosarele.

„Față de media europeană. Aici noi trebuie să mai adăugăm și altceva la numărul de judecători. Suntem în media europeană. Eu personal nu sunt adeptul creșterii numărului de judecători, al angajării unor judecători.

Dar în Spania, care e a doua țară ca volum de activitate după noi, judecătorul are o echipă de vreo 9 persoane care îi fac treaba. Ori la noi judecătorul, ca să vă dau un exemplu, și o să fac celebră Judecătoria Sectorului 4, de unde provin, avem un grefier la 3 completuri de judecată.

Deci un grefier face treaba pentru 3 judecători. Și colegii grefieri sunt într-o situație absolut infernală. Noi, dacă adăugăm toate lucrurile astea, avem dimensiunea modalității în care un judecător își face astăzi activitatea”, a declarat Drăgușin.

Potrivit lui Claudiu Drăgușin, volumul foarte mare de muncă este unul dintre principalele motive pentru care mulți magistrați aleg pensionarea.

Soluția propusă: proceduri extrajudiciare

Membrul CSM spune că o parte semnificativă dintre dosare au o importanță redusă și ar putea fi rezolvate în afara instanțelor, prin proceduri extrajudiciare.

„Cum se rezolvă în România stocul de dosare?Românilor trebuie să li se asigure accesul la instanță și cu asta cred că e toată lumea de acord. Este un serviciu public. Dar acum depinde cum faci accesul ăsta la instanță.

Spre exemplu, vă spuneam că sunt 3.500.000 de dosare, dar din ele jumătate probabil sunt niște dosare de o însemnătate extraordinar de redusă. Spre exemplu, multe dintre litigiile de la judecătorie sunt legate de certuri dintre proprietari sau de faptul că nu știu cum s-a plătit întreținerea.Chestiunile acestea, cu tot respectul, sper să nu fiu catalogat drept arogant, dar nu sunt de înălțimea unui judecător. Aici ar trebui rezolvate alte tipuri de probleme. Și există modelul ăsta și în alte state”, afirmă Drăgușin.

Mai mult, magistratul susține că o mare parte dintre aceste cazuri ar putea fi soluționate prin mecanisme extrajudiciare, iar instanța ar interveni doar dacă una dintre părți contestă rezultatul.

„Noi l-am propus și colegilor avocați: să se externalizeze tipul ăsta de decizii, de hotărâri, de cazuri, să fie tratate într-o procedură extrajudiciară. Iar dacă cineva nu este mulțumit de procedura asta extrajudiciară, deci în afara instanțelor, să aibă acces la instanță, astfel încât să nu i se îngrădească accesul la justiție.

Spre exemplu, din dosarele despre care vă vorbeam, cam 90% nu sunt atacate, nu merg în căile de atac și atunci ele rămân definitive la judecătorie. Dacă ar rămâne definitive tratate într-o procedură extrajudiciară, n-ar mai încărca rolul instanțelor. Asta e soluția perfectă.

Problema cu soluția asta este că are nevoie de ajutorul colegilor avocați, poate al notarilor sau al politicienilor, pentru că ei trebuie să dea tipul ăsta de legi. Noi nu putem face lucrul ăsta acum, pentru că nu avem legislație. Deci depindem de politicieni, ca să spun așa”, a conchis acesta.