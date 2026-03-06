Judecătorul CSM, Claudiu Drăgușin, dezvăluiri la OFF The Record

Odată cu promulgarea reformei privind pensiile speciale ale magistraților, discuțiile și presiunea publică a politicienilor s-au domolit, însă problemele tot nu s-au rezolvat în domeniul Justiției.

Ce se întâmplă cu grupul înființat de Guvern pentru modificarea Legilor Justiției, cu referendumul propus de Președintele României, poate sau nu să fie desființat CSM? Ce cred judecătorii despre intervențiile Executivului în magistratură? Au încredere judecătorii să fie anchetați din nou de DNA și câtă corupție există în Justiție?

Aceste teme fac subiectul discuției în ediția de astăzi a emisiunii OFF The Record, al cărui invitat este Claudiu Drăgușin, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.