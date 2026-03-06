Prima pagină » Politic » Un judecător CSM face praf referendumul lui Nicușor Dan: nu are niciun suport legal, constituțional

Un judecător CSM face praf referendumul lui Nicușor Dan: nu are niciun suport legal, constituțional

Referendumul pe justiție anunțat de președintele Nicușor Dan nu are niciun suport legal, cu atât mai puțin constituțional, spune judecătorul Claudiu Drăgușin, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), la emisiunea Of The Record, de la MEDIAFAX.
06 mart. 2026, 14:11

Claudiu Drăgușin spune, vineri, că nu va participa la referendumul pe justiție anunțat de președintele Nicușor Dan.

„Chestiunea cu referendumul trebuie analizată pe multiple paliere. O dată că nu are niciun suport legal, constituțional, cu atât mai puțin. Pe de altă parte e (…) așa o formă de a ține sub tensiune un sistem. Nu-mi dau seama din ce motive. Poate domnul președinte e interesat să știe exact care e atmosfera în instanțe. Dar dacă vrea să știe care e atmosfera în instanțe, noi am pus la dispoziție două măsurători. Unul făcut de noi, de CSM, după Recorder (…) pentru că am vrut să întrebăm colegii dacă într-adevăr e un asemenea fenomen, dacă există oameni scoși din completul de judecată fără acord, dacă se întâmplă lucrurile de tipul ăsta. Noi am făcut o consultare, au răspuns vreo 2.700, cred, de judecători și fenomenul ăsta a fost infirmat. A fost un singur coleg sub anonimat care a spus că a fost mutat de pe complet și că percepția domniei tale ar fi fost în legătură cu prescripția. Dar un coleg din 2.500… Noi am pus datele astea la dispoziție a domnului președinte și am mai pus niște măsurători europene din martie, înainte de începerea întregului discurs cu pensiile și așa mai departe. O măsurătoare europeană făcută pe, cred că, 1.600 de judecători. Atât au răspuns din România, dar am fost a treia țară ca număr de judecători din Europa și acolo la fel sunt tratate toate aspectele de la CSM-ul abuziv, la președintele de instanță care-și impune soluții. Și acolo sunt măsurătorile făcute, sunt declarațiile colegilor noștri, dacă s-au simțit vreodată presați de CSM sau de președintele instanței”, afirmă Drăgușin.

Judecătorul declară că nu știe ce vor decide colegii săi magistrați, însă atitudinea sa personală o să fie că nu o să răspundă la acest referendum: „Colegii din instanță sunt liberi să facă ce vor, dar aș vrea să vă spun, să vă dezvălui răspunsul unui coleg de la unul din bilanțuri, chiar de zilele trecute am fost la un bilanț și spunea că o să răspundă la întrebările pentru referendum, la fel cum a răspuns un președinte la solicitarea de retrimiterea legii pensiilor înapoi în Parlament”.

Potrivit lui Drăgușin, în cazul în care sunt colegi nemulțumiți de activitatea CSM, există o procedură de revocare a membrilor CSM, cu mecanisme instituționale.

„Dacă e îngrijorat sau curios de starea de lucruri din instanțe, noi putem să colaborăm, poate să discute cu CSM-ul, poate să vină la masă, îi putem trimite măsurătorile, adică există modalități prin care poate să își dea seama”, spune Drăgușin despre Dan.

 

