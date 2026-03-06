Judecătorul CSM Claudiu Drăgușin: A fost o campanie împotriva magistraturii. Destabilizarea nu s-a realizat

Întrebat vineri, la emisiunea Off the Record cu Sorina Matei de la Mediafax, despre reforma pensiilor speciale, Claudiu Drăgușin a spus: „A fost într-adevăr o perioadă de vreo 8 luni, dacă le adunăm pe toate, de campanie media agresivă împotriva magistraturii, dar aici aș include și factorul politic pentru că această campanie media nu putea să aibă atâta susținere fără intervenția factorului politic”.

Acesta spune că această campania a vizat destabilizarea magistraturii.

„Dacă s-a rezolvat ceva? Acum eu cred că nu s-a rezolvat. O să vă spun de ce. În analiza, mea toată această campanie a vizat exact ce am afirmat și în postarea de pe Facebook destabilizarea magistraturii pentru anumite scopuri, dar a fost vizată destabilizarea magistraturii. Or, chestiunea asta nu s-a realizat cel puțin dacă vorbim despre puterea judecătorească”, a declarat judecătorul CSM.

Claudiu Drăgușin susține că s-a realizat o creștere a frustrării în interiorul magistraturii.

Judecătorul spune că problema nu a fost sistemul de pensionare, subiect pe care se putea discuta: „Nu cred că asta a fost principalul obiectiv al campaniei media, ci pregătirea magistraturii, scăderea gradului de încredere în magistratură pentru niște măsuri probabil care au fost preconizate”.

Magistratul susține că o parte din mediul politic „s-a hrănit foarte bine electoral din toată această campanie”.

„S-a realizat o creștere a frustrării în magistratură, dar nu neapărat pentru problema asta tehnică, ci mai degrabă pentru modalitatea în care ea a fost impusă. Imaginea, dacă te extragi în exterior și ești un observator obiectiv, din exterior se vede că puterea executivă, dacă a avut ceva de făcut, a impus lucrul ăsta fără să asculte, fără niciun dialog, fără împotriva voinței magistraturii”.