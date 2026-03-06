Prima pagină » Social » Claudiu Drăgușin acuză „declarații scandaloase” care au vizat femei magistrat: Asociate cu clanuri de interlopi, păcălite prin „Loverboy”

Claudiu Drăgușin acuză „declarații scandaloase” care au vizat femei magistrat: Asociate cu clanuri de interlopi, păcălite prin „Loverboy”

Judecătorul CSM, Claudiu Drăgușin, denunță că o parte din clasa politică a făcut declarații „absolut scandaloase”, precum femei din magistratură asociate cu clanuri de interlopi, păcălite prin metoda „loverboy”, copii întrebați la școală despre părinții lor magistrați ori judecători scoși afară din taxi.
Daiana Rob
06 mart. 2026, 14:10, Social

Invitat la emisiunea OFF The Record, judecătorul CSM, Claudiu Drăgușin, descrie modul în care magistrații au fost impactați de ceea ce el a numit „o campanie media” care a vizat „destabilizarea magistraturii”.

Acesta a precizat că, de-a lungul timpului, magistrații au fost ținta unor „atacuri” venite din zona politică.

„N-aș spune că toată clasa politică a fost în siajul ăsta, însă o parte din clasa politică, da. De la asocierea tuturor femeilor din magistratură cu clanuri de interlopi –  metoda loverboys și că femeile magistrate s-ar îndrăgosti de ei. De la un caz pe care nu vreau să-l comentez, pentru că noi am făcut sesizare la instituțiile abilitate (…), până la alte declarații scandaloase de natură instituțională cum ar fi faptul că CSM-ul sau magistratura trebuie scoasă de sub dictatura magistraților. Păi hai să punem politicieni să dea deciziile și atunci rezolvăm. Sau poate, și mai bine, să punem societatea civilă sau societatea în ansamblu să dea deciziile și să desființăm magistratura, că e mai ieftin și atunci, sigur, măcar o problemă la buget am rezolva-o”, a declarat Claudiu Drăgușin. 

Judecătorul CSM, Claudiu Drăgușin, acuză că, în ultima perioadă, magistrații au fost portretizați negativ, ca „dușmani ai poporului”, dar și că aceștia se confruntă cu bullying, fiind vizați chiar și în viața de zi cu zi.

„Îmi spun colegii niște povești absolut înspăimântătoare: copiii lor din clasa V-a, care merg la școală și colegii lor îi întreabă despre părinții lor care sunt magistrați.. și tot forma asta de bullying. Am avut colegi care au fost dați jos din taxi pentru că a aflat șoferul că este magistrat. Acum șoferul de taxi, nu cred că el cunoștea foarte bine sistemul de Justiție, în schimb asculta foarte mult pe TikTok, la televizor sau unde se mai transmiteau tot felul de mesaje. Noi am fost portretizați ca dușmani al poporului, absolut nemeritați”, a declarat Drăgușin. 

