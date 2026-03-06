Prima pagină » Social » Mașină ajunsă în apă pe Splaiul Unirii – Glina. Șoferul a scăpat nevătămat

Mașină ajunsă în apă pe Splaiul Unirii – Glina. Șoferul a scăpat nevătămat

Un accident spectaculos a avut loc în cursul serii pe Splaiul Unirii, în zona Glina, unde un autoturism a ajuns în apă după ce șoferul ar fi pierdut controlul volanului.
Sursa foto: Facebook / Info Trafic Bucuresti si Ilfov
Gabriel Pecheanu
06 mart. 2026, 21:32, Social

Potrivit primelor informații, mașina a părăsit carosabilul și a plonjat în apă, fiind parțial scufundată.

Martorii spun că luminile vehiculului erau încă aprinse, iar echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului.

Din fericire, toate persoanele implicate sunt în siguranță.

Șoferul a fost evaluat la fața locului, însă a refuzat transportul la spital.

Autoritățile urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs incidentul. Traficul în zonă a fost temporar îngreunat pe durata intervenției.

Din primele date, cauza probabilă ar fi pierderea controlului asupra autoturismului.

Testat, șoferul a ieșit negativ la alcooltest și Drug-test.

