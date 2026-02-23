Tragedie la Brăila: mamă și tată morți în accident; copila de 7 ani rănită

Potrivit ISU Brăila, accidentul rutier s-a produs pe DN2B, între localitățile Silistraru și Lacu Sărat, între două mașini.

O femeie și un bărbat au fost găsiți inconștienți, în stop cardio-respirator și, din păcate, nu au putut fi resuscitați, fiind declarați decedați.

Încă un bărbat și o fetiță de 7 ani au fost răniți, aceștia fiind duși la spital.

Martorii spun că cele două persoane decedate ar fi părinții fetei de 7 ani.

Traficul rutier este blocat în zona producerii accidentului.

Polițiștii rutieri urmează să stabilească din ce cauză s-a produs accidentul.