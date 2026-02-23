Prima pagină » Social » Tragedie la Brăila: mamă și tată morți în accident; copila de 7 ani rănită

Tragedie la Brăila: mamă și tată morți în accident; copila de 7 ani rănită

O femeie și un bărbat au murit, iar un bărbat și o copilă de 7 ani au ajuns la spital în urma unui accident produs luni seara, între două mașini, pe DN2B, între localitățile Silistraru și Lacu Sărat. Martorii spun că persoanele decedate sunt părinții fetiței.
Laura Buciu
23 feb. 2026, 18:50, Social

Potrivit ISU Brăila, accidentul rutier s-a produs pe DN2B, între localitățile Silistraru și Lacu Sărat, între două mașini.

O femeie și un bărbat au fost găsiți inconștienți, în stop cardio-respirator și, din păcate, nu au putut fi resuscitați, fiind declarați decedați.

Încă un bărbat și o fetiță de 7 ani au fost răniți, aceștia fiind duși la spital.

Martorii spun că cele două persoane decedate ar fi părinții fetei de 7 ani.

Traficul rutier este blocat în zona producerii accidentului.

Polițiștii rutieri urmează să stabilească din ce cauză s-a produs accidentul.

