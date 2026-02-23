Prima pagină » Social » IGSU, alertă de vreme rea: Ninsori viscolite în Carpați; vânt în Banat, Oltenia, Ardeal și Muntenia

În Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali sunt așteptate ninsori viscolite, marți, cu depuneri de zăpadă, vizibilitate redusă și vânt puteric, iar în Banat, Oltenia, local în Transilvania și în sud-vestul Munteniei vântul va bate cu până la 70 km/oră.
IGSU, alertă de vreme rea: Ninsori viscolite în Carpați; vânt în Banat, Oltenia, Ardeal și Muntenia
Laura Buciu
23 feb. 2026, 19:47, Social

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis, luni seara, că marți, în intervalul 10:00–20:00, în Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali, sunt așteptate ninsori viscolite, cu depuneri de zăpadă, vizibilitate redusă sub 100 de metri și intensificări ale vântului. Totodată, vântul se va intensifica și în Banat, Oltenia, precum și local în Transilvania și în sud-vestul Muntenia, unde vitezele vor fi cuprinse între 50 și 70 km/h.

Cum să treci de vremea rea

Salvatorii transmit cetățenilor să evite să pornească la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, să se informeze în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate.

Autovehiculul trebuie să fie echipat pentru circulația în condiții de iarnă: anvelope de sezon, lanțuri antiderapante, lopată și alte echipamente necesare.

În cazul vântului puternic, oamenii trebuie să evite trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau elementelor de construcție ce pot fi ușor dislocate.

De asemenea, trebuie să urmărească buletinele meteorologice și recomandările autorităților. Pentru mai multe informații, poate fi consultat site-ul oficial al Administrației Naționale de Meteorologiehttps://www.meteoromania.ro/avertizari/

 

