Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a publicat vineri estimările meteo pentru intervalul 23 februarie – 23 martie 2026. Prognoza ANM arată că vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei în aproape toată țara, cu precipitații apropiate de valorile obișnuite.
Andreea Tobias
20 feb. 2026, 07:33, Știrile zilei

Prognoza meteo ANM: 23 februarie – 2 martie

Prima săptămână vine cu temperaturi mai ridicate decât cele normale, mai ales în vestul și sud-vestul României.

Va ploua mai puțin decât de obicei în sud. Local excedentar în nord. În restul țării, precipitațiile se vor încadra în normalul perioadei.

Meteo România: 2 – 9 martie

Temperatura medie va depăși normalul în toate regiunile. Abaterea termică pozitivă va fi mai accentuată în jumătatea vestică a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă.

ANM, vremea în România: 9 – 16 martie

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile intracarpatice. În restul țării, valorile termice se vor situa în jurul normalului.

Precipitațiile vor fi și ele apropiate de mediile climatologice.

Prognoza meteo pentru 16 – 23 martie

Ultima săptămână din intervalul prognozat aduce temperaturi ușor peste normal pe întreg teritoriul României.

Precipitațiile vor fi apropiate de valorile normale în toate regiunile țării.

 

