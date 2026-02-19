Prima pagină » Social » Alertă la 4.20 dimineața și mii de comentarii furioase. Ce spune Raed Arafat

Raed Arafat explică de ce a fost trimis mesajul RO-ALERT în miez de noapte și anunță că se lucrează la un semnal sonor mai puțin intruziv pentru alertele nocturne.
Sursa: Medifax Foto
Andreea Tobias
19 feb. 2026, 09:59, Social

Mesajul RO-ALERT emis de ISU București-Ilfov în cursul nopții a stârnit numeroase comentarii negative pe rețelele sociale.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a intervenit public pentru a clarifica situația. Alerta a fost transmisă în baza codului roșu de intemperii, conform unei proceduri aprobate, fără a fi necesare aprobări suplimentare. Ora transmiterii era una limită, când o parte dintre locuitori se pregăteau să plece la muncă sau se aflau deja pe străzi.

Codul roșu înseamnă pericol real: copaci căzuți, cabluri rupte, obiecte desprinse

Alertele RO-ALERT sunt emise automat la nivelul dispeceratului, pe baza informărilor primite de la ANM.

Codul roșu de ninsori și viscol nu este o simplă formalitate. El presupune fenomene cu adevărat periculoase pentru populație: copaci căzuți, cabluri electrice rupte, obiecte desprinse și alte riscuri majore. Arafat a subliniat că nu există posibilitatea tehnică de a alerta doar persoanele aflate în stradă, fără a le trezi și pe cele aflate în siguranță în locuințe.

„Nu există posibilitatea de a separa, într-o zonă aflată sub incidența codului roșu, persoanele aflate în siguranță în locuințe de cele care sunt sau urmează să fie expuse”, a explicat oficialul.

RO-ALERT va avea în curând un sunet mai blând pentru alertele de noapte

Unul dintre cele mai frecvente reproșuri aduse sistemului RO-ALERT este sunetul puternic și intruziv al alertelor.

Arafat a recunoscut că sunetul actual este unul standard și nu poate fi modificat în prezent. Există însă demersuri concrete pentru introducerea unui semnal sonor diferențiat, mai puțin intruziv, pentru situațiile care apar pe timpul nopții. Noul semnal ar urma să informeze doar persoanele aflate în risc de expunere, fără a trezi întreaga populație. Implementarea acestui sistem depinde însă de colaborarea cu principalii operatori, respectiv Android și iOS.

Scuze pentru disconfort, dar alertele salvează vieți

Arafat și-a cerut scuze pentru disconfortul creat unor persoane, solicitând totodată înțelegere din partea publicului. Alertele sunt transmise pentru protejarea celor expuși riscurilor, nu pentru a deranja.

Șeful DSU a mulțumit tuturor echipelor care au intervenit din structurile MAI și ale autorităților centrale și locale, dar și cetățenilor care au colaborat pe durata perioadelor de cod portocaliu și roșu.

