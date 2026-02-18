Prima pagină » Politic » Fost primar de Sector: Mesajul Ro-Alert din București, o eroare, un exces de zel

Fost primar de Sector: Mesajul Ro-Alert din București, o eroare, un exces de zel

Mesajul Ro-Alert din noaptea de marți spre miercuri privind Codul Roșu de ninsori din Capitală a fost o greșeală, spune deputatul USR de București, Radu Mihaiu. Fostul primar al Sectorului 2 crede că autoritățile au făcut exces de zel.
Fost primar de Sector: Mesajul Ro-Alert din București, o eroare, un exces de zel
Sursa: Facebook
Laura Buciu
18 feb. 2026, 10:12, Politic

Radu Mihaiu declară, la RFI, miercuri, despre mesajul Ro-Alert legat de Codul Roșu de ninsori din București că a fost o eroare.

„Cred că a fost o greșeală de calibrare a celor cu Ro-Alert. Acum, sigur, dacă se întâmplă ceva la modul serios, care să pună nu viețile oamenilor, să nu spun asta, dar să fie un pericol real la adresa cetățenilor, da, poate ar trebui dat acest Ro-Alert, dar faptul că ninge nu are cum să fie ceva care să pună viața în pericol sau să aducă vreun pericol serios pentru cei care dorm. A fost o eroare din partea celor de la Ro-Alert că au dat această alertă. Câteodată, cred că trebuie să reanalizeze ce se transmite pe aceste mesaje și cum se transmit. E exces de zel, aș putea spune”, spune Mihaiu.

Fostul primar al Sectorului 2 subliniază că „se plătesc bani serioși pentru deszăpezire și iată, atunci când a fost nevoie, cam pe nicăieri nu a fost făcută o deszăpezire corectă, asta deși se plătesc taxe de așteptare foarte mari, în așa fel încât operatorii să fie gata să deszăpezească atunci când e nevoie. Iată că e nevoie și taxele astea de așteptare sunt prea mari”.

În opinia sa, „e clar că trebuie să refacem felul în care vedem deszăpezirea, e clar că trebuie prioritizate mijloacele de transport în comun. Pe de altă parte, este foarte clar că oamenii se pot descurca relativ OK și circulând ceva mai puțin cu mașina personală”.

Mesajul Ro-Alert a fost emis în jurul orei 4 dimineața.

Recomandarea video

Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate
G4Media
Cu cât se vinde 1 kilogram de ficat de pui danez, în magazinele Kaufland din România
Gandul
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Cum s-a rătăcit un plic cu bani „pentru ministrul economiei”: „N-a ajuns ce trebuie la el. E supărat omu’ foc”. Caz de corupție în industria apărării
Libertatea
Ce ciorbă să mănânci, dacă ești în ultimul trimestru de sarcină
CSID
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor