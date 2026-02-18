Trafic blocat pe Centura București. Circulația ar putea fi reluată după ora 06:00

Potrivit autorităților, circulația este blocată pe ambele sensuri de mers pe DNCB, în zona localității Bragadiru, ca urmare a depunerii unui strat consistent de zăpadă.

La fața locului se intervine cu utilaje de deszăpezire pentru degajarea carosabilului.

Se estimează că circulația ar putea fi reluată după ora 06:00.

Miercuri dimineața, ANM a emis un Cod roșu de ninsoare pentru județul Ilfov. Potrivit avertizării, stratul de zăpadă a atins 30-35 de centimetri și se așteaptă să depășească 50 de centimetri.