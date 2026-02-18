Prima pagină » Știrile zilei » Trafic blocat pe Centura București. Circulația ar putea fi reluată după ora 06:00

Centrul INFOTRAFIC anunță miercuri dimineața că traficul rutier este complet oprit pe DNCB, în apropierea localității Bragadiru, județul Ilfov, din cauza acumulării de zăpadă pe carosabil.
Potrivit autorităților, circulația este blocată pe ambele sensuri de mers pe DNCB, în zona localității Bragadiru, ca urmare a depunerii unui strat consistent de zăpadă. 

La fața locului se intervine cu utilaje de deszăpezire pentru degajarea carosabilului. 

Se estimează că circulația ar putea fi reluată după ora 06:00.

Miercuri dimineața, ANM a emis un Cod roșu de ninsoare pentru județul Ilfov. Potrivit avertizării, stratul de zăpadă a atins 30-35 de centimetri și se așteaptă să depășească 50 de centimetri. 

