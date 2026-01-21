Prima pagină » Știri externe » Risc ridicat de fenomene meteo severe în Noua Zeelenadă. Avertizarea MAE

Risc ridicat de fenomene meteo severe în Noua Zeelenadă. Avertizarea MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri o avertizare pentru românii care călătoresc în Noua Zeelandă, să ia în calcul că există risc ridicat de fenomene meteo severe în perioada imediat următoare.
Risc ridicat de fenomene meteo severe în Noua Zeelenadă. Avertizarea MAE
foto Pixabay
Laura Buciu
21 ian. 2026, 10:18, Știri externe

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Noua Zeelandă asupra faptului că, în conformitate cu datele transmise de autoritățile locale, există un risc ridicat de fenomene meteo severe în perioada imediat următoare.

A fost emis cod roșu de alertă pentru precipitații abundente în următoarele regiuni ale Insulei de Nord: Northland, Peninsula Coromandel, Bay of Plenty (inclusiv Rotorua) și Gisborne (Nord dinspre Tolaga Bay), iar următoarele regiuni se află sub cod portocaliu de alertă pentru precipitații abundente: Tasman (Vest de Mapua), Auckland, Great Barrier Island, Gisborne (Sud de Tolaga Bay), Hawke’s Bay.

Precipitațiile cauzează deja inundații în unele dintre aceste zone.

Cetățenii români pot urmări evoluția situației accesând informațiile puse la dispoziție de următoarele autorități locale: – Informații meteo: Met Service (https://www.metservice.com/); – Informații de protecție civilă: Protecția Civilă din Noua Zeelandă (https://www.civildefence.govt.nz/get-ready/get-tsunami-ready/tsunami-monitoring-and-detection-network); – Informații despre cum să acționezi în caz de urgență (http://www.getready.govt.nz/emergency/floods); – Informații despre starea drumurilor: Transport Authority(https://www.journeys.nzta.govt.nz/highway-conditions).

În eventualitatea unei situații de urgență pe teritoriul acestei țări, cetățenii români sunt sfătuiți să apeleze numărul unic de urgență în Noua Zeelandă (Poliție, Serviciu Ambulanță, Pompieri): 111.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Canberra, acreditată pentru Noua Zeelandă: +61 3 7052 9007, +61 3 7052 9008, +61 3 7052 9010, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Canberra: +61 4 2039 6179, respectiv al Consulatului României la Melbourne: +61 4 1059 9155.

Recomandarea video

EXCLUSIV Ministrul Sănătății, după investigația G4Media despre „mafia parafelor”: Au existat „tot felul de rezistențe” din sistem
G4Media
Câți bani a primit, în doar 2 ore, un cerșetor din Iași. Este din Bârlad, dar și-a închiriat un apartament în regim hotelier
Gandul
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
Libertatea
Cine are noroc în dragoste în 2026. Zodiile care își găsesc jumătatea în acest an
CSID
România introduce sistemul american anti-dronă MEROPS. Șeful Armatei: „Foarte curând”
Promotor