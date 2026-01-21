Risc ridicat de fenomene meteo severe în Noua Zeelenadă. Avertizarea MAE

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Noua Zeelandă asupra faptului că, în conformitate cu datele transmise de autoritățile locale, există un risc ridicat de fenomene meteo severe în perioada imediat următoare.

A fost emis cod roșu de alertă pentru precipitații abundente în următoarele regiuni ale Insulei de Nord: Northland, Peninsula Coromandel, Bay of Plenty (inclusiv Rotorua) și Gisborne (Nord dinspre Tolaga Bay), iar următoarele regiuni se află sub cod portocaliu de alertă pentru precipitații abundente: Tasman (Vest de Mapua), Auckland, Great Barrier Island, Gisborne (Sud de Tolaga Bay), Hawke’s Bay.

Precipitațiile cauzează deja inundații în unele dintre aceste zone.

Cetățenii români pot urmări evoluția situației accesând informațiile puse la dispoziție de următoarele autorități locale: – Informații meteo: Met Service (https://www.metservice.com/); – Informații de protecție civilă: Protecția Civilă din Noua Zeelandă (https://www.civildefence.govt.nz/get-ready/get-tsunami-ready/tsunami-monitoring-and-detection-network); – Informații despre cum să acționezi în caz de urgență (http://www.getready.govt.nz/emergency/floods); – Informații despre starea drumurilor: Transport Authority(https://www.journeys.nzta.govt.nz/highway-conditions).

În eventualitatea unei situații de urgență pe teritoriul acestei țări, cetățenii români sunt sfătuiți să apeleze numărul unic de urgență în Noua Zeelandă (Poliție, Serviciu Ambulanță, Pompieri): 111.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Canberra, acreditată pentru Noua Zeelandă: +61 3 7052 9007, +61 3 7052 9008, +61 3 7052 9010, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Canberra: +61 4 2039 6179, respectiv al Consulatului României la Melbourne: +61 4 1059 9155.