Parlamentul European se pregătește să aprobe o lege mai dură privind deportarea migranților

Proiectul legislativ a fost aprobat în Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE) din Parlamentul European, cu sprijinul grupurilor de centru-dreapta, dreapta și extrema dreaptă. Votul a marcat o ruptură în majoritatea tradițională din Parlamentul European, formată din Partidul Popular European (PPE), Socialiștii și Democrații (S&D), Renew Europe și Verzii, mai scrie Euronews.

Grupurile de stânga au anunțat că se vor opune proiectului atunci când acesta va fi supus votului în plen.

Măsuri mai dure pentru combaterea migrației ilegale

Noua lege urmărește să crească eficiența returnării migranților fără drept de ședere în UE. Potrivit susținătorilor proiectului, în prezent doar aproximativ 20% dintre deciziile de returnare emise în Uniune sunt puse efectiv în aplicare.

Printre măsurile propuse se numără:

recunoașterea reciprocă a deciziilor de expulzare între statele membre;

posibilitatea efectuării de percheziții la domiciliu sau în alte locuri unde ar putea fi găsiți migranți fără documente;

centre de detenție în afara UE, așa-numitele „return hubs”.

Susținătorii proiectului spun că aceste măsuri sunt necesare pentru a face politica de returnare mai eficientă.

Critici din partea ONG-urilor și a partidelor de stânga

Organizațiile pentru drepturile migranților și unele partide politice au criticat proiectul. Ele au afirmat că noile reguli ar putea duce la abuzuri și la încălcarea drepturilor fundamentale. Criticii susțin că posibilitatea perchezițiilor ar putea conduce la acțiuni similare celor desfășurate în Statele Unite de agenția de imigrație ICE, care au generat proteste în trecut. De asemenea, ONG-urile avertizează că trimiterea migranților în centre din afara Uniunii ridică semne de întrebare privind respectarea drepturilor lor și mecanismele de control.

Proiectul legislativ permite statelor membre să trimită migranți în centre de detenție situate în țări terțe. Este posibil chiar dacă aceștia nu au nicio legătură cu respectivele state. Aceste centre ar putea funcționa fie ca puncte de tranzit, fie ca locuri unde migranții ar putea fi reținuți până la deportarea către țările de origine.

Un alt punct controversat este eliminarea propunerii inițiale de a crea un mecanism independent care să monitorizeze respectarea drepturilor fundamentale în aceste centre.

Urmează votul final în Parlament

După aprobarea în comisia parlamentară, proiectul va fi supus votului în plenul Parlamentului European. Dacă va fi adoptat, textul va intra în negocieri cu statele membre pentru forma finală a legii. Diferențele dintre poziția Parlamentului și cea a guvernelor europene sunt considerate relativ mici, ceea ce înseamnă că noua legislație ar putea fi adoptată în lunile următoare.