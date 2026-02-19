CNAS vrea modificarea legii în vederea susținerii eforturilor antifraudă în Sănătate

Potrivit unui comunicat al CNAS, prioritatea structurilor de control ale instituției este descurajarea practicilor nesănătoase și oprirea fenomenului decontărilor fictive. Astfel, au fost efectuare mai multe acțiuni de control, iar în județele unde au fost constatate nereguli, cum sunt Caraș-Severin, Constanța, Dolj, Ialomița și Prahova, au fost sesizat organele de urmărire penală.

Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a anunțat că a fost trimisă la Ministerul Sănătății o inițiativă legislativă pentru susținerea eforturilor antifraudă.

„Este o propunere a CNAS de completare și actualizare a Legii nr. 95/2006, care se referă la reorganizarea structurilor CNAS și CAS de monitorizare, control și antifraudă la nivel regional. În acest fel, nu doar că redefinim activitatea de control în sensul de a întări structurile noastre, ci le și oferim colegilor care sunt în prima linie în lupta cu frauda instrumente mai eficiente de intervenție.

Activitatea de control și consolidarea disciplinei financiare în sistemul de asigurări sociale de sănătate nu pot fi separate. Avem nevoie urgent de un mecanism unitar, orientat atât spre corectarea neregulilor, cât și spre descurajarea lor”, a spus Horațiu Moldovan.

Anul trecut, CNAS a derulat controale în 610 unități sanitare, iar sumele recuperate ca urmare a abaterilor constatate sunt de peste 109,6 milioane lei.

Nereguli în Dolj

Reprezentanții CNAS susțin că la un frunizor privat din Dolj s-a constatat, în urma unor controale recente, că un număr mare de pacienți oncologici care se prezentau în policlinica furnizorului pentru verificarea și înlocuirea sondelor vezicale au fost raportați ca beneficiari ai unor ședințe de Litotriţie extracorporală cu unde de șoc – ESWL.

Furnizorul a fost sancționat contractual cu suma totală de 3.490 lei, calculată prin aplicarea procentului de 0,5% la suma contractată pentru servicii medicale de tip spitalizare de zi pentru lunile verificate.

„Pentru verificarea realității decontării acestor servicii, au fost transmise chestionare către pacienți, iar unii dintre aceștia au răspuns că nu au beneficiat de procedurile medicale respective. Totodată, la CAS Dolj a fost depusă o sesizare privind reținerea cardului de sănătate la nivelul furnizorului, acesta fiind ulterior returnat pacientului împreună cu biletul de externare, potrivit căruia i-au fost efectuate ședințe de litotriţie – ESWL care s-au dovedit fictive”, arată CNAS.

Având în vedere faptul că existau suficiente suspiciuni cu privire la raportarea și decontarea unor servicii medicale care nu ar fi fost efectiv realizate, CAS Dolj a sesizat IPJ Dolj pentru a extinde cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.

„Conform informațiilor comunicate public de organele de poliție, în prezent cercetările vizează patru angajați ai unității medicale în cauză, pentru săvârșirea de fapte care au legătură cu introducerea în sistemul informatic a unor date nereale pentru obținerea de decontări din fonduri publice, prejudiciul estimat de către organele de cercetare penală fiind în sumă de 285.120 lei”, mai transmit reprezentanții CNAS.