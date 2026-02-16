Prima pagină » Social » Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat

Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a emis o actualizare a Ghidului asiguratului, prin care sunt detaliate pachetele de servicii medicale de prevenție ce pot fi accesate fără costuri. Acestea sunt disponibile tuturor cetățenilor, atât asigurați, cât și neasigurați, cu condiția înscrierii la un medic de familie.
Sursa: Pexels
Victor Dan Stephanovici
16 feb. 2026, 11:29, Social

Președintele CNAS, dr. Horațiu-Remus Moldovan, a făcut un apel public la sfârșitul săptămânii trecute, adresându-se în special persoanelor care se consideră sănătoase și nu prezintă simptome.

„Vă rog să vă programați la medicul de familie. Indiferent de vârstă, aveți acces la un pachet de prevenție care permite depistarea timpurie a unor boli ascunse, care pot fi fatale. CNAS suportă integral costurile pentru aceste servicii”, a declarat oficialul.

Servicii pentru copii

Conform ghidului, copiii cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani beneficiază de evaluări medicale periodice. Acestea încep de la externarea din maternitate și continuă la vârsta de o lună (inclusiv la domiciliu), ulterior la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 și 36 de luni, în cabinetul medicului de familie.

Analizele decontate vizează:

  • Depistarea anemiei și a rahitismului,
  • Identificarea sindromului metabolic la copiii cu indice de masă corporală crescut sau cu antecedente familiale de hipercolesterolemie.

Pentru grupa de vârstă 4 – 18 ani, este prevăzut un consult preventiv gratuit, efectuat anual.

Servicii pentru adulți

Adulții neasigurați, cu vârste între 18 și 39 de ani, au dreptul la un consult preventiv gratuit pe an.

După vârsta de 40 de ani, persoanele fără boli cronice și fără simptome pot beneficia anual de un pachet de prevenție, care include până la trei consultații.

Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 60 de ani care au deja în evidență cel puțin o boală cronică, sunt disponibile până la două consultații anuale pentru identificarea altor afecțiuni. Acestea vizează:

  • Stilul de viață,
  • Riscul cardiovascular (tensiune arterială, colesterol, glicemie),
  • Riscul oncologic,
  • Riscul de boală cronică de rinichi,
  • Sănătatea mintală,
  • Sănătatea reproducerii,
  • Riscul de melanom malign.

Pachet pentru seniori

Pentru persoanele de peste 60 de ani, pachetul anual de prevenție include, pe lângă evaluările menționate anterior, și:

  • Evaluarea riscului de osteoporoză,
  • Evaluarea riscului de incontinență urinară,
  • Evaluarea riscului de demență.

Toate aceste servicii sunt accesibile pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie.

Noul Ghid al asiguratului poate fi descărcat de pe site-ul CNAS. Autoritățile încurajează populația să utilizeze activ serviciile de prevenție pentru a reduce riscul diagnosticării tardive a unor afecțiuni grave.

