Kim Jong-un inaugurează un nou cartier de locuințe pentru familiile soldaților nord-coreeni uciși în Ucraina

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a inaugurat un nou cartier de locuințe în Phenian destinat familiilor soldaților căzuți în războiul din Ucraina.

Presa de stat a transmis că proiectul onorează trupele trimise să sprijine campania militară a Rusiei. Inițiativa vine în contextul intensificării propagandei care îi prezintă pe militarii decedați drept eroi naționali, scrie The Guardian.

Un nou cartier pentru „tinerii martiri”

Noul ansamblu, denumit Strada Saeppyol, este situat în zona Hawasong a capitalei. Imaginile difuzate de mass-media oficială îl arată pe Kim vizitând locuințele alături de fiica sa, Kim Ju-ae. În timpul vizitei, liderul i-a descris pe soldații morți drept „tineri martiri” care au sacrificat totul pentru patrie.

Kim a afirmat că proiectul simbolizează „spiritul și sacrificiul” trupelor. El a adăugat că locuințele sunt menite să ofere alinare și mândrie familiilor îndoliate. Potrivit declarațiilor oficiale, construcția a fost finalizată rapid pentru a aduce „un mic confort” rudelor celor căzuți.

Rolul tot mai mare al Coreei de Nord în războiul din Ucraina

Potrivit surselor sud-coreene, ucrainene și occidentale, Coreea de Nord ar fi trimis aproximativ 14.000 de militari pentru a sprijini forțele ruse. Estimările arată că peste 6.000 dintre aceștia ar fi fost uciși. De asemenea, Phenianul ar fi furnizat artilerie și rachete Moscovei.

Recent, Kim a promis „sprijin necondiționat” pentru președintele rus Vladimir Putin. Desfășurarea trupelor face parte dintr-un pact de apărare reciprocă semnat în 2024. Analiștii susțin că Phenianul ar putea beneficia de experiență de luptă și de cooperare tehnică cu Rusia.

Moment politic înaintea congresului partidului

Inaugurarea cartierului are loc înaintea unui important congres al partidului de guvernământ, programat pentru sfârșitul acestei luni. Experții consideră că momentul este unul strategic. Analiștii sugerează că proiectul consolidează unitatea internă și justifică trimiterea trupelor în străinătate.

Prin compensarea vizibilă a familiilor militarilor căzuți, regimul urmărește să întărească sprijinul intern. Observatorii spun că inițiativa reflectă efortul Phenianului de a prezenta implicarea în Ucraina drept o datorie patriotică.