Vicepreședintele PNL despre Ciolacu: Pariază pe prăbușirea României doar pentru a supraviețui la vârful PSD

Muraru îl acuză pe Marcel Ciolacu de o ofensivă mediatică „de o obrăznicie rară”, menită, în opinia sa, să mascheze criza profundă din interiorul PSD și situația economică dificilă. Liberalul susține că liderul social-democrat încearcă să provoace o criză guvernamentală artificială și să saboteze redresarea națională coordonată de premierul Ilie Bolojan.

„Asistăm în ultimele zile la un delir mediatic al domnului Ciolacu. Această prezență în cascadă la televiziuni nu arată forță, ci panică. Marcel Ciolacu știe că a lăsat România în genunchi și încearcă, printr-un tupeu nemărginit, să fugă de responsabilitate”, a declarat Muraru.

Mentalitate de tip „eu v-am făcut, eu vă omor”

Potrivit deputatului PNL, comportamentul fostului premier trădează o mentalitate de tip „eu v-am făcut, eu vă omor” la adresa actualei construcții guvernamentale. „Pariază pe prăbușirea României doar pentru a supraviețui la vârful PSD”, spune liberalul.

„Ciolacu vrea ca Guvernul Bolojan să eșueze, chiar cu prețul suferinței românilor, doar pentru a putea spune apoi că nu el a fost cel care a greșit. Este definiția cinismului politic absolut”, a mai afirmat liberalul.

Muraru leagă atacurile publice ale lui Ciolacu și de tensiunile interne din PSD. El susține că nimeni din partid nu îi cere socoteală pentru pierderea guvernării și pentru situația finanțelor publice.

„Își ține partidul ostatic și îl târăște într-o opoziție distructivă, sperând că zgomotul va acoperi realitatea cifrelor. Dar realitatea este una singură: Ciolacu este arhitectul falimentului”, a spus deputatul.

„O rușine națională”

În sprijinul acuzațiilor, liberalul invocă date economice din perioada 2023-2024. Potrivit acestuia, România ar fi înregistrat un deficit ESA de 9,3% din PIB în 2024, fiind singura țară din „Uniunea Europeană aflată în Procedură de Deficit Excesiv, o rușine națională care ne costă miliarde în dobânzi și credibilitate”.

Muraru mai susține că bugetul ar fi fost construit pe venituri supraestimate și cheltuieli subestimate, făcând referire la observații ale Consiliului Fiscal privind estimări nerealiste legate de digitalizarea ANAF. El vorbește și despre diferența dintre deficitul cash (8,65%) și cel ESA (9,3%). Muraru susține că diferența „scoate la iveală o realitate șocantă – peste 9 miliarde de lei reprezentând facturi neplătite către spitale, constructori și furnizori, ascunse în sertarele ministerelor pentru a da bine în anul electoral”.

Totodată, deputatul PNL critică utilizarea Fondului de Rezervă, despre care afirmă că ar fi fost transformat într-un „buget paralel”, prin cheltuirea a aproximativ 65 de miliarde de lei fără rectificări bugetare transparente.

În plus, Muraru acuză că „sub guvernarea PSD, am avut cea mai ridicată inflație din UE (5-7% persistent), erodând puterea de cumpărare a populației, în timp ce deficitul de cont curent a ajuns la -7,9%, adâncind dependența de împrumuturi externe”.

„Opriți acest spectacol degradant”

„Domnule Ciolacu, opriți acest spectacol degradant. Faptul că încă controlați PSD nu vă exonerează de răspunderea pentru starea națiunii. Guvernul Bolojan strânge acum gunoiul lăsat de dumneavoastră sub preș, luând măsuri grele, dar necesare, pe care le sabotați politic. Românii trebuie să știe: criza de astăzi este nota de plată a aroganței și incompetenței dumneavoastră de ieri”, a conchis Muraru.