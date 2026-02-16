Consilier prezidențial, despre tensiunile din coaliție: Avem patru partide, nu este ușor. România trebuie să rămână un stat predictibil

Eugen Tomac vorbește despre necesitatea reformării statului român.

”Avem patru partide, nu este ușor, sunt patru partide care au viziuni diferite, opțiuni politice diferite, doctrinare și nu numai, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea economică și evident că atunci când sunt puncte de vedere extrem de diferite, se poate naște și o dezbatere mai mult sau mai puțin aprinsă. Important este că avem un Guvern, că există stabilitate politică”, adaugă el.

Eurodeputatul PMP spune că ”ceea ce pentru noi este foarte important ca țară este să rămânem un stat predictibil, axat pe reformele reale, avem niște angajamente asumate prin PNRR, avem șansa să reformăm de exemplu administrația și eu cred că soluția pe care merge Guvernul, aceea de a adopta o Ordonanță de Urgență privind reforma administrativă este o soluție corectă, pentru că eliminăm niște timpi”.

În opinia sa, ”este foarte important ca legislația adoptată, măsurile pe care le va lua Guvernul, să fie atenți și să avem o legislație nouă cât se poate de clară, subliniez, obiectivul unu al acestei Ordonanțe este ca prevederile să fie extrem de clare, pentru a nu crea și mai multă tensiune sau haos în administrație, pentru că inevitabil, în anumite situații se va ajunge în instanță”.

Ședința coaliției are loc luni, la Palatul Victoria. Aceasta are loc la trei zile după confirmarea intrării României în recesiune tehnică și cu câteva zile înainte de termenul la care ar trebui să fie adoptat bugetul pentru 2026. De asemenea, ședința vine și ca urmare a blocării de către PSD a ordonanței privind reducerea posturilor în administrație.