Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, trimis la RAR Alba Iulia după incendiul cu mașina electrică din Sectorul 6

Mașina electrică implicată, modelul Arora S2, încadrată în categoria cvadriciclurilor ușoare, a luat foc în mers, iar flăcările s-au extins la alte trei autoturisme.

Surse din presă au declarat pentru Gândul că, în urma articolelor publicate, Corpului de Control al Ministerului Transporturilor i s-a cerut să facă verificări la RAR Alba Iulia, unitatea care a omologat modelul electric. Suspiciunile vizează faptul că vehiculul, deși are patru scaune, ar fi fost omologat doar pentru două locuri, aspect menționat chiar de patronul companiei, Cosmin Hațegan, cu o zi înainte de tragedie.

Pe contul de TikTok al companiei MyEcoBike apărea, cu o zi înainte de incendiu, un clip de promovare pentru același model, în care se specifica clar că mașina are patru locuri, două în față și două în spate, dar că „omologarea este pe două locuri, nicidecum pe patru”. În ciuda tragediei, modelul Arora S2 continuă să fie promovat și vândut online, iar prețul a fost redus de la 31.900 lei la 25.000 lei.

Una dintre firmele care comercializează Arora S2 este Artemis SRL, înființată în 1993, cu sediul în Alba Iulia. În 2024, societatea a raportat o cifră de afaceri de 3.693.432 lei și un profit de 354.269 lei, având doi angajați în medie.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cauza incendiului, urmând să determine dacă focul a fost provocat de o defecțiune tehnică, un scurtcircuit sau o problemă la sistemul de baterii. În paralel, reacțiile utilizatorilor în secțiunea de comentarii la clipurile companiei au fost dure, însă patronul Cosmin Hațegan nu a oferit nicio declarație oficială.