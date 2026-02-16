Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, în cazul mașinii electrice carbonizate: „Am trimis Corpul de Control la Registrul Auto Român”

MInistrul Transporturilor, Cirpian Șerban, reacționează la accidentul de vineri, de pe Calea Constructorilor din București, acolo unde o mașină electrică a luat foc – incident în urma căruia o femeie de 51 de ani a ars carbonizată, iar pasagerul de pe bancheta din spate a ajuns la spital cu 30% răni pe corp.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a data sigurări că a trimis Corpul de control la Registrul Auto Român:

„Noi am trimis Corpul de Control la RAR. Am dat dispoziție să verifice dacă s-au îndeplinit toate procedurile legale. Când voi avea un raport complet de la Corpul de Control îl voi face public”, a declarat, în exclusivitate pentru Mediafax, Ciprian Șerban.

În urma articolelor publicate în Gândul, Corpului de Control al Ministerului Transporturilor i s-a cerut să facă verificări la RAR Alba Iulia, unitatea care a omologat modelul electric.

Suspiciunile vizează faptul că vehiculul, deși are patru scaune, ar fi fost omologat doar pentru două locuri, aspect menționat chiar de patronul companiei, Cosmin Hațegan, cu o zi înainte de tragedie.