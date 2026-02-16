Măsuri sporite de securitate la meciul Dinamo – Unirea Slobozia, pe Arena Națională

Jandarmeria Capitalei va institui măsuri speciale de ordine și siguranță publică cu ocazia partidei dintre FC Dinamo 1948 București și FC Unirea Slobozia, programată luni, de la ora 20:00, pe Arena Națională, în cadrul SuperLigii.

Accesul spectatorilor în stadion va fi permis începând cu ora 18:30, exclusiv pe baza biletelor sau invitațiilor emise de organizator.

Suporterii echipei – gazdă vor intra în complexul sportiv prin bulevardul Pierre de Coubertin și strada Maior Ion Coravu, în timp ce suporterii oaspeți vor avea acces prin bulevardul Basarabia.

Punct de adunare – blvd. Basarabia

Fanii echipei din Slobozia care se deplasează organizat vor fi preluați la intrarea în București și escortați către stadion de echipaje ale Jandarmeriei și Poliției.

Cei care sosesc individual pot folosi ca punct de adunare bulevardul Basarabia, începând cu ora deschiderii porților.

Autoritățile anunță controale riguroase la intrare și verificări suplimentare ale autovehiculelor și persoanelor pentru a preveni introducerea materialelor pirotehnice și a altor obiecte interzise. Spectatorii sunt sfătuiți să ajungă din timp pentru a evita aglomerația la punctele de acces.

Spectatorii sunt îndemnați să respecte indicațiile jandarmilor

Jandarmeria a precizat că 30 de suporteri ai echipei – gazdă și doi ai echipei oaspete au interdicție de a participa la meciuri de fotbal, iar încercarea acestora de a intra în stadion constituie infracțiune.

Forțele de ordine le recomandă spectatorilor să respecte indicațiile jandarmilor, să evite conflictele și să sesizeze orice faptă antisocială.

Părinții sunt îndemnați să supravegheze atent copiii.

Conform legislației în vigoare, este interzisă introducerea în stadion a băuturilor alcoolice, materialelor pirotehnice sau a altor obiecte periculoase.

Autoritățile fac apel la fair-play

De asemenea, promovarea simbolurilor sau ideilor fasciste, rasiste ori xenofobe se pedepsește penal.

Totodată, utilizarea dronelor deasupra municipiului București fără autorizație este sancționată cu amenzi între 2.000 și 40.000 de lei.

Jandarmeria Capitalei anunță că va monitoriza comportamentul spectatorilor pe traseele de deplasare și în interiorul arenei, inclusiv prin înregistrări video și fotografii operative, pentru identificarea persoanelor care comit fapte antisociale.

Autoritățile fac apel la fair-play și comportament civilizat, astfel încât evenimentul sportiv să se desfășoare în condiții de siguranță pentru toți participanții.