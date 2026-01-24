FCSB – CFR Cluj, duminică pe Arena Națională. Jandarmeria anunță măsuri speciale de ordine și siguranță

Duminică, începând cu ora 20:00, pe stadionul Arena Națională din București, va avea loc partida de fotbal dintre FCSB și CFR Cluj, contând pentru SuperLiga României. Pentru desfășurarea evenimentului în condiții de ordine și siguranță publică, Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituții abilitate, va lua măsuri speciale atât în zona stadionului, cât și la nivelul întregii Capitale.

Accesul spectatorilor în arena sportivă va fi permis începând cu ora 18:30, exclusiv pe baza biletelor sau invitațiilor puse la dispoziție de organizator. Forțele de ordine vor asigura deplasarea în siguranță a suporterilor către și dinspre stadion, precum și menținerea unui climat de ordine publică.

Suporterii echipei oaspete, CFR Cluj, care se vor deplasa organizat, vor fi preluați la intrarea în București de către echipaje de jandarmerie și poliție și vor fi conduși spre stadion sub îndrumarea acestora. Accesul suporterilor FCSB în complexul sportiv se va face prin Bulevardul Basarabia și strada Maior Ion Coravu, pentru Tribuna I, Tribuna II și Peluza II Sud, în timp ce accesul suporterilor CFR Cluj va avea loc prin Bulevardul Pierre de Coubertin, pentru Peluza I Nord.

Jandarmeria Capitalei atrage atenția că 32 de suporteri ai echipei gazdă și 25 de suporteri ai echipei oaspete se află sub interdicția participării la meciuri de fotbal, iar orice tentativă a acestora de a intra în incinta stadionului constituie infracțiune, conform Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței la competițiile sportive.

Pentru acest meci vor fi aplicate măsuri suplimentare de control al persoanelor și autovehiculelor, în scopul prevenirii introducerii în stadion a materialelor pirotehnice sau a altor obiecte interzise de lege. În acest context, spectatorii sunt sfătuiți să ajungă din timp la stadion, pentru a evita aglomerația în zona porților de acces.

Reprezentanții Jandarmeriei recomandă suporterilor să manifeste răbdare, să respecte indicațiile forțelor de ordine, să evite implicarea în conflicte și să solicite sprijinul jandarmilor în cazul în care observă fapte antisociale. Părinții sunt rugați să acorde o atenție sporită supravegherii copiilor.

Totodată, autoritățile reamintesc că este strict interzis accesul în stadion cu băuturi alcoolice, materiale pirotehnice, obiecte periculoase sau simboluri și mesaje cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob. Încălcarea prevederilor legale va fi sancționată cu fermitate, inclusiv prin identificarea persoanelor implicate cu ajutorul înregistrărilor video și fotografiilor operative.

Jandarmeria Capitalei face apel la toți suporterii să dea dovadă de fair-play și comportament civilizat.